Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni gelişme! HDP'li vekilin kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Alınan bilgiye göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..
Alınan bilgiye göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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