Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer? Böbrek Ağrısı İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Böbrek Ağrısı Nedenleri Nelerdir?



Böbrek ağrısının belirtileri nelerdir?

Böbrek Ağrısı İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

Böbrek, insan vücudundaki en önemli organlardan biridir ve fazla sıvıyı dışarı atmamıza yardımcı olur. Vücudun sol ve sağ tarafında oluşan böbrek ağrıları kişilerin yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Enfeksiyonun neden olduğu böbrek ağrısı, böbrek taşı ve hamilelik üşümesi belirtilerinde halsizlik, titreme, kusma ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Ancak evde yapılan doğal yöntemlerle böbrek ağrısını azaltmak veya rahatlatmak mümkündür. Kalıcı ve aşırı şiddetli ağrı oluşursa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. PekiBöbrek ağrısı nedenleri, böbrek ağrısı hastalıkla veya çeşitli ani travmalarla olabilir. Her sırta vuran ağrı böbrek ağrısı değildir. Böbrek ağrısı nedenleri genellikle aşağıdaki hastalıklardan kaynaklanmaktadır.Sistit yani mesanede oluşan enfeksiyonlarGenel böbrek enfeksiyonlarıBöbrek kanseriGebelik yani hamilelikBöbrek hastalıklarının son dönemiBöbrek laserasyonuBöbrek taşıİdrar yolu enfeksiyonlarıBöbrek büyümesi tıbbi adıyla hidronefrozBöbreğe zarar veren ilaçlar veya toksinlere maruz kalınmasıBöbrek ağrısı hisseden kişilerin mutlaka bir uzman doktordan destek almaları gerekmektedir. Böbrek ağrısı tek başına tedavi edilmeden veya altta böbrek ağrısına neden olan problem ne ise ona teşhis konulamadan tedavi edilmesi mümkün değildir. Şiddetli bir böbrek ağrınız varsa mutlaka bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin.Böbrek ağrısı genellikle sırta vurur ama bu her sırta vuran ağrının böbrek ağrısı olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Böbrek ağrıları kaburganın hemen altında hissedilen bir ağrıdır ve bu ağrı normal bir sırt ağrısından daha derin hissedilir şekilde gerçekleşmektedir. Ağrı fazlasıyla belirti verir ve bu ağrı kasıklara ve karın bölgesine etki edebilmektedir.Böbrek ağrısının belirtileri genellikle aşağıdaki semptomlarla kendilerini gösterebilmektedir,İdrarda kan olma durumuMidede problemler ve kusmalarBağırsak problemleri ( kabızlık, ishal )Halsizlik ve yorgunlukYüksek ateşAğızda keskin kokuAğız tadında genel olarak algılanan metalik bir tatVücudun belirli alanlarında ve vücutta şişmeNefes darlığıHalsizlik ve buna bağlı baş dönmeleriBöbrek ağrısı altta yatan bazı nedenlere bağlı olarak ağrır. Oluşan ağrı bazen belirli aralıklarla sırt bölgesinin her iki tarafında da oluşabilmektedir. Böbrek hasarı travmatik nedenlerden dolayı oluşmuşsa sırtın her iki alanına da ağrı vurmaktadır. Şiddetli böbrek ağrıları kan basıncında artışa, nabız ve akabinde şok durumuna neden olabilmektedir.Böbrek ağrıları keskin, akut veya sabit olabilmektedir. Kendi içerisinde ağrı farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu tür ağrılar genellikle böbrek taşı veya başka problemlerle olmaktadır. Çünkü böbrek taşı böbreği boşaltan tüpü tıkamaktadır.Böbrek ağrısı baş gösterdiğinde keskin ve derin bir sancı hissedilir. Genel olarak teşhisi konulan hastaların, hastaneye gitme durumları belirli aralıklarla gerçekleşir. Hastalığın sebebini bilen ve teşhisi konan kişi evde birtakım yöntemlerle böbrek ağrılarına çözüm bulabilmektedir.Limon sahip olduğu asidik özelliklerden dolayı reflüyü kötüleştirebilir. Limon suyunda bulunan asit diş minesine zarar verebilir. Diş hekimleri limon suyu içerken pipet kullanmanızı ve sonrasında ağzınızı çalkalamanızı önerir.Limonata benzeri bir karışım hazırlanır ve günde en az bir en fazla üç kere içilir. Fakat içerisine çok fazla limon konmamalıdır.Sindirim sistemiyle ilgili problemlerde ve ödem, safra kesesi gibi pek çok hastalık için ilaç niyetine kullanılmaktadır.İçerisindeki vitaminler ve bileşenler sayesinde kerevizin faydaları saymakla bitmez. Gün içerisinde belli aralıklarla içilebilir.Böbrek ağrılarını engellemek amacıyla, bu ağrıları çeken kişi özellikle soğuk havalarda, mutlaka çorap ve atlet giymelidir. Ayrıca böbrek rahatsızlığı olan kişiler üşütmekten kaçınmalıdır. Çünkü böbrek ağrılarının asıl sebebi üşütmektir. Ayrıca böbrek ağrısı olan kişiler tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğinde ertelememelidir. İdrar ya da dışkı tutmak da böbrek ağrılarının oluşmasını sağlar.Sıcak su torbası da böbrek ağrılarına iyi gelmektedir. Böbreklerde ağrı hissedildiği zaman sıcak su torbasının içerisine, sıcak su doldurulduktan sonra direkt temas yerine, mutlaka bir havluya sarılmalı ve ağrının olduğu bölgeye yerleştirilmelidir. Diğer yandan böbreklerin çalışmasını sağlamak amacıyla günde en az 2 litre su ve periyodik aralıklarla nar suyu içilmelidir.