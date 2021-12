Selimiye Camii İbadete Kapatıldı Mı? Selimiye Camii İbadete Kapatılıyor Mu?

Selimiye Camii İbadete Kapatıldı Mı?

Selimiye Camii’nin ibadete kapatılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Konu hakkında en çok merak edilenler arasında isevesoruları yer aldı. Sosyal medyada sık sık tartışılan konu hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. Bu sebeple Edirne Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Mimar Selim tarafından yapılan ve ustalık eseri olarak adlandırılan Selimiye Camii’nin restorasyon çalışmaları sürerken konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.vesorusu bu kapsamda oldukça merak ediliyor. Selimiye Camii hakkında konuşulanların ardından Edirne Valisi konu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamasında caminin kısmen kapatılacağını belirtti ve ardından şu ifadeleri ekledi;"Dışarıda yaşayan insanlara Edirne deyince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsak açık ara Selimiye bir numaradır. Ayrıca Edirne'ye gelen her insanın öncelikli olarak ziyaret etmek istediği yer de yine Selimiye'dir. Selimiye'deki restorasyon çalışmalarımız bizim yıllardır üzerinde ehemmiyetle durmuş olduğumuz bir konudur. Bu yıl en son sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak sureti ile restorasyonu başlatmış oldu. Bizim açımızdan da bu en kritik ve ehemmiyetli konuydu. 2021 yılı içerisinde bunun gerçekleşmiş olması, ihalenin gerçekleşmiş olması, yer teslimini yapıyor olması bizim açımızdan çok kıymetli ve değerlidir.Yapılmış olan restorasyon planlamasını şu anda belli bir değişikliğe uğratma zorunluluğumuz var. Çünkü bir tarafından restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmamız lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firma ile beraber yeni bir çalışma yapıyor. Bizim, 3 buçuk yıllık dönem boyunca hem Selimiye'nin restorasyonunun yapılması ama aynı zamanda caminin de kubbesi görülebilir şekilde, insanların geldikleri zaman Selimiye'yi her şeyiyle restorasyon altında bir cami olarak görseler dahi o bütünlüğü görebilecekleri şekilde, geldiklerine de değer şekilde restorasyonu devam ettirecek yeni bir çalışmayı şu anda yapıyorlar. Yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son Cuma'mızı da kılacağız ve o kılmış olduğumuz son Cuma'dan sonra da artık kısmi olarak da Selimiye'de belli bir bölümünü kapatmış olacağız"Selimiye Camii hakkında birçok detay merak edilirken Edirne Valisi konuyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları rahatlattı. Kısmen kapatılacağını belirttikten sonra Selimiye hakkında açıklamalarına şu şekilde devam etti;“Belli bir zaman sonra ortaya şu sonuç çıkacak; 360 derece çevre düzenlemesi ile beraber Selimiye, restore edilmiş bir Selimiye ve muhteşem bir Selimiye, belki de bizim insanlık medeniyetine sunmuş olduğumuz en harikulade eserlerden birisi olan Selimiye hem çevre düzenlemesiyle, hem de ana caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla belki de 100 yıl sonra bir kez daha sağlam, diri ve canlı şekilde gelen her insana kendisini göstermeye devam edecek. Aşağıdan baktığınız zaman orada göreceğiniz tek şey muhteşem Selimiye olacak. Gözünüzü rahatsız edecek hiçbir şey olmayacak, o muhteşemliği de hep birlikte yaşayacağız"