Pasifik GYO Halka Arz Ne Zaman? Pasifik GYO Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?



Pasifik GYO Halka Arz Ne Zaman?





Pasifik GYO Halka Arz Kodu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Pasifik GYO’nun başvurusunun onaylanmasıyla beraber internet üzerinde birçok detay araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. Halka arzında 67,5 milyon lira payın halka arz edilmesiyle talep toplama sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.veiçin haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Pasifik GYO’nun halka arzı için başvurusunun onaylanmasıyla konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurunun onaylanmasının ardından şirketin sermayesinin 200 milyon TL’den 267 milyon TL’ye çıktığı belirtildi. Arada oluşan 67,5 milyon lira olan fark payının ise halka arz edileceği belirtildi. 9-10 Aralık tarihlerinde halka arzın gerçekleştirileceği de bilinenler arasında yer alıyor.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurunun onaylanmasıyla beraber 9-10 Aralık tarihinde Pasifik GYO halka arzı gerçekleşecek.çoğu kişi tarafından merak edilenler arasındadır. Bu sebepleda sık sık araştırılıyor. Borsa İstanbul’da PSGYO koduyla işlem görecek olan Pasifik GYO’nun Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Aslına bakarsanız tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Levent’in Etiler girişinde, şehrin en iyisi olmaya aday, çok özel bir proje. Bu iki projemiz de özellikle gayrimenkul yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz Pasifik GYO’yu halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz. Tabi ki bu şekilde bize ortak olan bütün yatırımcılarımız gelecekteki projelerimize ve onların kazanç potansiyeline de ortak olmuş olacaklar. Gelecek dönemde özellikle İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Biz işimizi çok iyi yapan bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Dolayısıyla böylesi potansiyel sunan bir GYO’ya, gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin birlikte yükseldiği bir dönemde yatırım yapmanın bireysel ve kurumsal yatırımcılara hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede çok önemli bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.”