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Folik Asit Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Folik asit, amino asitlerin (proteinlerin bileşenleri) karşılıklı dönüşümünü sağlar ve DNA yapısındaki nükleik asitlerin yapımında ve kan hücrelerinin üretilmesinde ve çoğaltılmasında etkilidir. Peki Folik Asit Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Ekleme: 10.12.2021 - 10:32 Güncelleme: 10.12.2021 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Folik Asit Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir?
Vitaminlerin fazlalığı veya eksikliği vücutta bazı değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler bazen bizi rahatsız bile ediyor. Yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Peki Folik Asit Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir? Bu haberimizde folik asit nedir ve folik asit eksikliğinin vücudumuza ne gibi sorunlar getirebileceğine değindik. Folat eksikliği ile ilgili detaylı bilgileri sizler için kısaca derledik.

Folik asit eksikliğinin belirtileri geneldir; halsizlik, yorgunluk, düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, dikkatsizlik, saç dökülmesi, soluk cilt, ağız ülserleri. Öte yandan kas güçsüzlüğü, iştahsızlık, sinirlilik veya depresyon, unutkanlık gibi belirtiler de folat eksikliğinin belirtileri olabilir. Elbette bu belirtiler birçok farklı hastalığın belirtilerinde sık görülür ancak bu belirtilerden bir veya birkaçı sizde olduğunda folat seviyenizi kontrol ettirmenizde fayda var.

Folik Asit Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Folik Asit Eksikliği Nedir?

Folik asit; vücutta kan oluşumunda ve hücre yenilenmesinde önemli rol oynayan suda çözünen bir B vitaminidir. B9 vitamini adı verilen sentetik bir folik asit formudur. Vitamin suda çözünür, yani vücutta depolanamaz, bu nedenle acil durumlarda düzenli folik asit kullanımı düşünülmelidir. Vücudumuzdaki hücreler her gün yenilenir. 'Bu yenilenme vücudumuzun diğer kısımlarında ve vücudun çıplak gözle görebildiğimiz tırnak, deri, saç gibi kısımlarında meydana gelir.'

Folik asit; sağlıklı olmak üzere vücudun yeni hücreler üretmesine yardımcı olur. Kırmızı kan hücreleri. Bu önemlidir çünkü oksijeni kırmızı kan hücrelerine taşır. Folik asit eksikliği vücutta kırmızı kan hücrelerinin eksikliğine ve hipoksiye neden olabilir (3), kendinizi zayıf ve yorgun hissetmenize neden olur. Bu azalma ile vücut, düzgün çalışamayan anormal boyutta kırmızı kan hücreleri üretir.

Düşük folat başlangıçta göz ardı edilebilecek hafif semptomlara sahip olsa da, ciddi şekilde azaldığında anemiye neden olabilir. Folik asit eksikliği günlük beslenme ile ilgilidir ve her gün yeniden alınması gerekir. Bu nedenle vücuttaki folik asit oranı izlenmeli ve gerektiğinde destek alınmalıdır.

Folik Asit Eksikliği Neden Olur?

Folik asit eksikliği birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu sebeplerden biri sağlıklı gıda tüketiminin olmamasıdır. Folik asit içeren besinler (çok fazla folik asit içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi) yetersiz tüketildiğinde folik asit eksikliği belirtileri ortaya çıkabilir. Öte yandan bu besinlerin nasıl yenileceği de oldukça önemlidir. Folik asit suda kolayca çözünür ve ısıya duyarlıdır. Yeşil yapraklı sebzeler fazla pişirildiğinde sebzelerdeki folik asit içeriği önemli ölçüde azalacaktır. Bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu folat bu sebzelerden alınmaz. Yani yeterince sebze ve meyve tüketmeyen bir diyet, folat eksikliği için tehdit oluşturabilir.

Sebze ve meyve yemek ve ayrıca aşırı alkol tüketimi, vücuttan çok miktarda folik asit atılmasına neden olabilir. Öte yandan bazı sindirim sistemi hastalıkları (çölyak hastalığı veya Crohn hastalığı vb.) veya kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, sülfasalazin veya trimetoprim-sülfametoksazol vb.) folat eksikliği tehdididir. Ayrıca böbrek diyalizi ve hemolitik anemi de vücuttaki folik asit içeriğini azaltabilir. Bazı genetik mutasyonlara sahip kişilerin folik asit sentezleyemediği iyi bilinmektedir. Son olarak, hamilelikte folik asit eksikliği de önemlidir. Çünkü gelişim aşamasındaki bebeğin çok fazla folik aside ihtiyacı vardır. Aynı zamanda anneler folik asidi daha yavaş sindirir. Bu nedenle hamilelik sırasında folik asit almak bebeğinizin gelişimi için çok önemlidir.

Folik Asit Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Folik Asit Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Düşük folat testi, uzman yardımı gerektirir. Yukarıda bahsettiğimiz belirtilere ek olarak, doktorunuz ayrıca geçmiş tıbbi geçmişiniz ve mevcut durumunuz hakkında sorular soracaktır. Yeterli folik asitinizin olup olmadığını ölçmek için bir kan testi kullanacaktır. Kan testi sayesinde kendi değerlerinizi kolayca anlayabilir ve aynı zamanda hangi takviyelere ihtiyacınız olduğunu doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Folik Asit Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Her şeyden önce, zengin bir diyet düşük folat için iyidir. Bahsedilen diyette koyu yapraklı sebzeler, turunçgiller ve mantar çeşitleri gibi günlük hayatta yemesi kolay besinler bulunmalıdır. Diğer bir yol ise folik asit takviyesi kullanmaktır. Yaş, geçmiş sağlık öyküsü ve diyet gibi faktörlere göre, tıbbi değerlendirmelerde genellikle folik asit takviyesi önerilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre özellikle hamile kalmayı veya hamile kalmayı planlayan kadınların günde 400 µg (0,4 mg) folik asit takviyesi almaları önerilmektedir.

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