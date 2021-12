Cilt Mantarı Nedir? Cilt Mantarı Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer?

Cilt Mantarı Nedir?



Cilt Mantarı Türleri Nelerdir?



Cilt Mantarı Neden Olur?



Cilt Mantarı Belirtileri Nelerdir?



Cilt Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?



Cilt Mantarı Nasıl Geçer?



yaygın bir enfeksiyon türüdür. Genellikle cilde zararsız olan mantarların aşırı büyümesinden kaynaklanır. Tırnak, ayak, saç veya kasık mantarı bazıtürleridir. Genellikle ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz, ancak kaşıntılı ve pul pul dökülen deri döküntülerine neden olabilir, bu nedenle tahriş edicidir. Reçetesiz satılan topikal ilaçların kullanımı genellikle iyileşse de, bazı deri mantar enfeksiyonları devam edebilir. Bu durumda reçeteli ilaçların doktor kontrolünde kullanılması gerekebilir. Ayrıca enfeksiyonlu bölgeyi kuru ve temiz tutmak, bol giysiler giymek, sık sık çamaşır, çarşaf ve havlu yıkamak gibi önlemler de tedavi sürecini hızlandıracaktır. Peki? İşte cilt mantarına dair tüm detayları...Mantarlar, insan derisinin yüzeyi de dahil olmak üzere her ortamda yaşayabilen mikroorganizmalardır. Normalden daha hızlı çoğalmadıkça veya kesiler veya lezyonlar yoluyla cilde nüfuz etmedikçe genellikle herhangi bir soruna neden olmazlar. Sıcak, nemli ve hava geçirmez bir ortam, mantar gelişimi için ideal bir ortamdır. Bu nedenle mantar cilt enfeksiyonları genellikle ayaklarda, kasıklarda ve cilt kıvrımlarında oluşur. Enfeksiyon can sıkıcı olabilse de, genellikle ciddi değildir.Genellikle kollar, bacaklar veya gövde gibi vücudun açıkta kalan kısımlarını etkiler ve kaşıntı, kızarıklık, şişlik, pullu ve halka şeklinde döküntülere neden olur. Mantar yakın temas yoluyla yayılabilir. Çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar (kediler ve köpekler gibi) taşıyıcı olabilir.Genç erkeklerde daha sık görülür. Bunun nedeni, skrotum ve uylukların yakın temas halinde olmasıdır, bu da mantarların çoğalması için koşullar yaratabilir. Fazla kilolu ve dar giysiler de riski artırır. Kasıktaki mantar, kasık ve uyluklarda kaşıntılı döküntülere neden olabilir. Bu bulaşıcıdır.Bu, esas olarak çocukları etkileyen bir hastalıktır. Saç derisinde, tedavi edilmezse kırmızı ve iltihaplı olabilen pullu ve kaşıntılı lekeler olarak başlar. Bu bulaşıcıdır. Enfeksiyon saç dökülmesine ve kel kafaya neden olabilse de, tedaviden sonra saçlar tekrar çıkacaktır.Bu yaygın bir enfeksiyondur. Ayak parmakları ve ayak tabanları arasında kaşıntılı pullu döküntülere ve bazen ağrılı çatlaklara neden olur. Ayakların terlemesine veya ıslak, kirli zeminlerde (ortak banyolar veya yüzme havuzları gibi) çıplak ayakla yürümesine neden olan ayakkabılar sporcu ayağının başlıca nedenleridir. Enfekte olan bölgeyi kaşıdıktan sonra mantarın vücudun diğer bölgelerine yayılması mümkündür.Bu enfeksiyon genellikle cilde zararsız olan Malassezia adlı bir mantarın aşırı büyümesinden kaynaklanır. Genellikle gençlerde ve genç erişkinlerde görülen tinea versicolor sırt, göğüs ve üst kollarda küçük, oval, pullu, hafif kaşıntılı, renksiz cilt lekelerine neden olabilir. Bu lekeler bazen cildin diğer bölümlerinden daha açık veya daha koyu olabilir ve kırmızı, pembe, ten rengi veya kahverengi olabilir.Bu enfeksiyona zararsız ve doğal bir şekilde gastrointestinal kanal (bağırsak) ve vajinada yaşayan Candida'nın aşırı büyümesi neden olur. Bu mantarlar vücudun sıcak, nemli ve yetersiz havalandırılan bölgelerinde daha hızlı çoğalır. Enfeksiyonlar genellikle cinsel organlar (vajina ve penis), ağız veya cilt kıvrımları çevresinde oluşur. Ağrılı kaşıntıya neden olabilir. Cilt genellikle kırmızı ve nemlidir ve küçük kabarcıklar oluşabilir.Mantar tırnak enfeksiyonları (onikomikoz) esas olarak ayak tırnaklarında görülür ve tırnağın herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Bu uzun süreli bir enfeksiyondur. Tırnakların rengi değişmiş (sarı, kahverengi veya beyaz), kalınlaşmış ve doku pürüzlü ve kırılgandır. Bazen ağrıya da neden olabilir.-Enfekte bir kişi veya hayvanla temas,-Mantar enfeksiyonu geçiren bir kişinin giysi, ayakkabı, havlu veya yatak takımı gibi eşyalarını paylaşmak,-Ortak duşlarda ve havuz alanlarında çıplak ayakla yürümek,-Sıcak veya ıslak bir ortamda yaşamak,-Fazla terlemek ya da cildi temiz ve kuru tutamamak,-Dar giysiler ya da hava almayan ayakkabılar giymek,-Aşırı kilo nedeniyle birbirine sürtünen cilt kıvrımlarına sahip olmak,-Sık sık ciltten cilde teması gerektiren faaliyetlere katılmaktır.-Pul pul, kırmızı ve kaşıntılı döküntü-Tahriş-Şişlik-Kabarcıklar-Sulanma-Saç dökülmesiTopikal (cilde uygulanan) ilaçlar genellikle tedavi için ilk tercih olmasına rağmen, işe yaramayan veya cildin geniş bölgelerini kaplayan, tırnakları veya kafa derisini etkileyen mantar enfeksiyonlarında tedavi sonrası tabletlerin kullanılması gerekebilir. . Semptomlar ortadan kalktıktan sonra tedaviye 2 hafta devam edilmelidir. Bazı mantar enfeksiyonlarının (tırnak mantarı gibi) tedavisi daha uzun sürebilir. Bazen semptomlarınız düzeliyor gibi görünse bile bir süre sonra düzelebilir. Bir mantar enfeksiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, önce eczacınıza danışabilir ve reçetesiz satılan ilaçları deneyebilirsiniz. Ancak daha inatçı ve ağır vakalarda doktor kontrolünde daha güçlü reçeteli ilaçların kullanılması gerekebilir.Duş aldıktan sonra, vücudunuzun kıvrımlarını ve özellikle cildinizin enfeksiyon olan kısmını iyice kurulayın.Cildinizin nefes almasına izin veren pamuklu, bol giysiler tercih edin.Ayak mantarınız varsa ayaklarınızı kuru ve tırnaklarınızı kısa tutun. Hava alan ayakkabılar ve pamuklu çoraplar giyin. Çoraplarınızı her gün değiştirin.Giysilerinizi, çarşaflarınızı ve havlularınızı sık sık yıkayın.Başkalarına bulaştırmamak için eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayın. Cilt temasında bulunmayın.