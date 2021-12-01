2019 yılında hayatımıza ilk kez giren ölümcül koronavirüs hala devam ediyor. Geçen yıl, Çin Yeni Yılı vesilesiyle Günlük limitleri uygulayın. 2021 yılının son ayına girerken bu yılbaşında herhangi bir yasak olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Peki Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?



Yılbaşı Tatili Kaç Gün?



Yeni Yıl kutlamaları için hazırlıklar başladı. 31 Aralık Cuma gününe çok zaman kalmadı. Türkiye'de koronavirüs salgını vakaları artarken yılbaşında sokağa çıkma yasağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu yıl yasakların olup olmayacağını bilmek istiyor.? Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde bu konuya ilişkin pek çok soru soruluyor. İşte yılbaşı yasağına dair açıklamalar...2020 yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kısıtlama 31 Aralık 21:00'de başlamış ve 4 Ocak 05:00'da sona ermişti. Toplam 4 gün yasak uygulanmıştı. Bu yıl konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle, şu an için herhangi bir kısıtlama yoktur. Bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.Her yıl yılbaşı yani 1 Ocak günü Yulbaşı tatili olarak biliniyor. 1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor.