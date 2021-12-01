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'Koronavirüs yardımlarıyla' Lamborghini satın aldı: 9 yıl hapis cezası verildi

ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği yeni tip koronavirüs yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ekleme: 1.12.2021 - 09:38 Güncelleme: 1.12.2021 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
'Koronavirüs yardımlarıyla' Lamborghini satın aldı: 9 yıl hapis cezası verildi
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price'ın Covid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee'nin Covid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.
Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee'ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Lee'nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Covid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95'ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.


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