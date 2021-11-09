Boyun Fıtığı Neden Olur? Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir? Boyun Fıtığı Belirtileri



Boyun Fıtığı Nedir?

Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Boyun Fıtığı Neden Olur?



Boyun Fıtığı Kimlerde Olur?



Boyun Fıtığı Tedavisi









Boyun Fıtığı Ameliyatı

sık sık boyun ağrısı yaşayan kişilerin merak ettiği bir rahatsızlıktır. Genellikle çevresel faktörler sonucu oluşan boyun fıtığı genellikle kolda da ağrılar meydana getirmektedir.vesorusu bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Boyun ağrısı geçici süreliğine oluşan ve rahatsız eden bir boyutta değilse muhtemelen kısa süreli bir tutulma yaşamış olabilirsiniz. Boyun fıtığı tanısı koyulması için farklı belirtilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple boyun fıtığı hakkında daha fazla bilgi alabilmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.Boyun fıtığı omurlarda bulunan kıkırdağın yer değiştirmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Boyun omuru yedi kemikten meydana gelir. Omurların arasında bulunan diskler içindeki su ve kolajen sayesinde kemiklerin temas etmemesini sağlamaktadır. Boyun dış etmenlere maruz kalıp zarar gördüğünde aradaki su azalarak boyun fıtığını meydana getirmektedir.öğrendiğimize görehakkında daha detaylı bilgi alabiliriz.Genellikle yaşla beraber ortaya çıkan boyun fıtığı belirtileri zaman zaman çok rahatsız edici olabilmektedir. Yanlış hareketler, hareketsiz yaşam, masa başı iş yapmak ve benzeri dış etmenler sonucunda oluşan boyunla ilgili problemler tedavi edilmediğinde boyun fıtığı meydana gelmektedir. Bu sebepledikkatle gözlemlenmeli veçin uygun bir plan yapılmalıdır.şu şekilde sıralanabilir;- Ensede oluşan ağrı- Kas ağrıları ve boyunda meydana gelen hareket kısıtlılığı- El ve kollarda uyuşma sorunu- Baş dönmesi- Kulak çınlaması- Odaklanma problemi- Kol ve ellerin gücünün azalması- Gece uyurken artan ağrıBoyun fıtığı masa başı işler dolayısıyla oluşmaktadır.sorusu için verilecek en iyi cevap hareketsizliktir. Kötü oturuş şekli ve aşırı spor yapmak da boyun fıtığı nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında klima, ıslak saçla uyumak ve benzeri çevresel faktörler omurların zarar görmesine neden olmaktadır.Boyun fıtığı genetik sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.Sigara kullanan kişiler de boyun fıtığına yakalanma açısından riskli konumda yer almaktadır. Dış faktörlere bağlı olabileceği gibi genetik faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca boyun yapısı da burada önemli bir noktadır. Boyun fıtığı uzun ve ince boyuna sahip kişilerde daha fazla görülmektedir.boyun fıtığı belirtileri gösteren kişilerin araştırdığı bir konudur. Öncellikle boyun fıtığı hakkında gerekli testlerin uygulanıp tanın koyulması gerekmektedir. Boyun fıtığı nasıl geçer ise bu durumdan muzdarip olanların merak ettiği bir konudur. Boyun fıtığı teşhisi konulduktan sonra ağrı kesici ve egzersizlerle boyun fıtığı tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle kas gevşetici kremler de bu noktada önem kazanmaktadır. Eğer boyun fıtığı ileri boyutlardaysa bu noktada ameliyata başvurulmaktadır.ilaçların ve egzersizlerin yetmediği noktada başvurulan bir tedavi yöntemidir. Sinirlere baskı yapan kısımların çıkarılmasıyla boyun fıtığı ameliyatı gerçekleştirilir. Boyun fıtığı yastığı da son derece etkili olan yardımcı faktörlerdendir. Özellikle boyunun sağlıklı bir şekilde durmasını sağlayarak ağrıların giderilmesini sağlamaktadır.