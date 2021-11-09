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Boyun Fıtığı Neden Olur? Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir? Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun fıtığı çoğu kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bu sebeple boyun fıtığı belirtileri ve boyun fıtığı neden olur soruları oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, boyun fıtığı neden olur? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.11.2021 - 11:10 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Boyun Fıtığı Neden Olur? Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir? Boyun Fıtığı Belirtileri
Boyun fıtığı belirtileri sık sık boyun ağrısı yaşayan kişilerin merak ettiği bir rahatsızlıktır. Genellikle çevresel faktörler sonucu oluşan boyun fıtığı genellikle kolda da ağrılar meydana getirmektedir. Boyun fıtığı belirtileri ve boyun fıtığı neden olur sorusu bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Boyun ağrısı geçici süreliğine oluşan ve rahatsız eden bir boyutta değilse muhtemelen kısa süreli bir tutulma yaşamış olabilirsiniz. Boyun fıtığı tanısı koyulması için farklı belirtilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple boyun fıtığı hakkında daha fazla bilgi alabilmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.


Boyun Fıtığı Nedir?


Boyun fıtığı omurlarda bulunan kıkırdağın yer değiştirmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Boyun omuru yedi kemikten meydana gelir. Omurların arasında bulunan diskler içindeki su ve kolajen sayesinde kemiklerin temas etmemesini sağlamaktadır. Boyun dış etmenlere maruz kalıp zarar gördüğünde aradaki su azalarak boyun fıtığını meydana getirmektedir. Boyun fıtığı nedir öğrendiğimize göre boyun fıtığı belirtileri hakkında daha detaylı bilgi alabiliriz.

Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir?


Genellikle yaşla beraber ortaya çıkan boyun fıtığı belirtileri zaman zaman çok rahatsız edici olabilmektedir. Yanlış hareketler, hareketsiz yaşam, masa başı iş yapmak ve benzeri dış etmenler sonucunda oluşan boyunla ilgili problemler tedavi edilmediğinde boyun fıtığı meydana gelmektedir. Bu sebeple boyun fıtığı belirtileri dikkatle gözlemlenmeli ve boyun fıtığı tedavisi için uygun bir plan yapılmalıdır. Boyun fıtığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

- Ensede oluşan ağrı
- Kas ağrıları ve boyunda meydana gelen hareket kısıtlılığı
- El ve kollarda uyuşma sorunu
- Baş dönmesi
- Kulak çınlaması
- Odaklanma problemi
- Kol ve ellerin gücünün azalması
- Gece uyurken artan ağrı





Boyun Fıtığı Neden Olur?


Boyun fıtığı masa başı işler dolayısıyla oluşmaktadır. Boyun fıtığı neden olur sorusu için verilecek en iyi cevap hareketsizliktir. Kötü oturuş şekli ve aşırı spor yapmak da boyun fıtığı nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında klima, ıslak saçla uyumak ve benzeri çevresel faktörler omurların zarar görmesine neden olmaktadır.


Boyun Fıtığı Kimlerde Olur?


Boyun fıtığı genetik sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Boyun fıtığı kimlerde görülür? Sigara kullanan kişiler de boyun fıtığına yakalanma açısından riskli konumda yer almaktadır. Dış faktörlere bağlı olabileceği gibi genetik faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca boyun yapısı da burada önemli bir noktadır. Boyun fıtığı uzun ve ince boyuna sahip kişilerde daha fazla görülmektedir.


Boyun Fıtığı Tedavisi


Boyun fıtığı tedavisi boyun fıtığı belirtileri gösteren kişilerin araştırdığı bir konudur. Öncellikle boyun fıtığı hakkında gerekli testlerin uygulanıp tanın koyulması gerekmektedir. Boyun fıtığı nasıl geçer ise bu durumdan muzdarip olanların merak ettiği bir konudur. Boyun fıtığı teşhisi konulduktan sonra ağrı kesici ve egzersizlerle boyun fıtığı tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle kas gevşetici kremler de bu noktada önem kazanmaktadır. Eğer boyun fıtığı ileri boyutlardaysa bu noktada ameliyata başvurulmaktadır.





Boyun Fıtığı Ameliyatı


Boyun fıtığı ameliyatı ilaçların ve egzersizlerin yetmediği noktada başvurulan bir tedavi yöntemidir. Sinirlere baskı yapan kısımların çıkarılmasıyla boyun fıtığı ameliyatı gerçekleştirilir. Boyun fıtığı yastığı da son derece etkili olan yardımcı faktörlerdendir. Özellikle boyunun sağlıklı bir şekilde durmasını sağlayarak ağrıların giderilmesini sağlamaktadır.
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