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Hakan Ural Bugün Neler Oluyor Hayatta Programında Olacak Mı? Hakan Ural'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Neler Oluyor Hayatta her iş günü Kanal D'de ekrana geliyor. Programın sunucusu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı izleyici karşısına çıksa da Hakan Ural'ın bir süredir programda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bu ünlü isim, Instagram hesabından resmi bir açıklama yapsa da geçtiğimiz günlerde sağlığının her geçen gün daha da zorlaştığını belirten yeni bir mesaj yayınladı.

Ekleme: 8.11.2021 - 09:05 Güncelleme: 8.11.2021 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Hakan Ural Bugün Neler Oluyor Hayatta Programında Olacak Mı? Hakan Ural'ın Sağlık Durumu Nasıl?
'Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?' sorusu izleyiciler tarafından oldukça araştırılıyor. Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla her gün izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak Hakan Ural bir süredir ekranlara çıkmıyor. Neler Oluyor Hayatta programında bir süredir Hakan Ural'ın yer almaması merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İzleyiciler sağlık durumunu merak ederken Hakan Ural'dan üzen bir açıklama daha geldi. Peki Hakan Ural Bugün Neler Oluyor Hayatta Programında Olacak Mı? Hakan Ural'ın Sağlık Durumu Nasıl? Sizler için Hakan Ural'ın sağlık durumuna dair tüm detayları yazdık.

Hakan Ural'ın Sağlık Durumu Nasıl?


Hakan Ural sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 'İyiyim demek için erken davranmışız' sözlerini kullanana Ural, hastalığının daha da kötüye gittiğini açıkladı. Sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural, birçok virüsle boğuştuğunu belirtti. Sevenleri ise Hakan Ural'ın sağlık durumunu merak ediyor.

Hakan Ural'ın Hastalığı Ne?


Hakan Ural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bilinmeyen virüsleri deneyimlediğini açıkladı. Hastalığının ne olduğuna dair net bir açıklama yapmayan Ural, sağlık durumunun iyiye gitmediğini belirtti ve izleyicilerinden dua istedi.

Hakan Ural Bugün Neler Oluyor Hayatta Programında Olacak Mı? Hakan Ural'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Hakan Ural Bugün Neler Oluyor Hayatta Programında Olacak Mı?


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle programa çıkamayan Hakan Ural 8 Kasım Pazartesi günü de izleyicileriyle buluşamayacak. Ancak Hakan Ural programdan tamamen ayrılmadı. Rahatsızlığını atlattığı takdirde programa geri dönecek. 

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta Programından Ayrıldı Mı?


Hakan Ural, hastalığı ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. Hakan Ural, 'Hayatta Neler Oldu' programından ayrılmadı. Kısa süreli bir hastalık nedeniyle ara verdi.

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