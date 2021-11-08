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Elma Çayı Nasıl Yapılır? Elma Çayı Faydaları Nelerdir?

Elma çayı çoğu kişi tarafından sevilen lezzetli bir çaydır. Ayrıca sağlığa olan faydalarıyla da elma çayı oldukça fazla tüketilmektedir. Peki, elma çayı faydaları nelerdir? Elma çayı nasıl yapılır? Elma çayı zararları nelerdir? Elma çayı neye iyi gelir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.11.2021 - 11:46 Güncelleme: 8.11.2021 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Elma Çayı Nasıl Yapılır? Elma Çayı Faydaları Nelerdir?
Elma çayı çoğu kişinin severek tükettiği ve sağlığa oldukça faydaları olan bir içecektir. Özellikle elma çayı faydaları kolay tüketimi ve lezzetiyle gittikçe popüler hale gelen bitki çaylarındandır. İçindeki vitaminler açısından da oldukça zengindir. Lifli yapısı sayesinde tok kalmayı sağlarken metabolizmayı da çalıştırmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi elma çayı nasıl yapılır ve elma çayı faydaları nelerdir sorularını merak etmektedir.


Elma Çayı Faydaları Nelerdir?


Elma çayı faydaları arasında ilk olarak zengin bir antioksidan deposu olması gelmektedir. Bu sayede vücudu daha dirençli hale getirerek hastalıklara karşı korumaktadır. A, C, E ve D vitaminleri bulundurmaktadır. Bağırsak problemlerine iyi gelmesi de elma çayı faydaları arasında bulunmaktadır. Ayrıca elma çayının vücuda sağladığı olumlu etkiler şu şekilde sıralanabilir;

- Kan şekerini dengelemek için etkilidir.
- Göz sağlığına olumlu katkıda bulunur.
- Balgam gidericidir. Özellikle boğaz ağrılarını hafifletir ve boğazı yumuşatır.
- Kalp damar sağlığına olumlu katkıları bulunmaktadır.
- Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlara iyi gelmektedir.





Elma Çayı Nasıl Yapılır?


Elma çayı sağlığa olan faydalarıyla oldukça tercih edilen bitki çaylarındandır. Bu nedenle elma çayı nasıl yapılır sorusu araştırılmaktadır. Elma çayı yapmak için 1 adet dilimlenmiş elmayı ve yarım litre suyu tencereye ekleyin. 10 dakika boyunca beklettikten sonra altını kapatarak demlenmesini bekleyin. Çayınızı süzdükten sonra dilerseniz içine karanfil veya bal atabilirsiniz. Elma çayını farklı meyvelerle destekleyerek daha lezzetli hale de getirebilirsiniz.


Elma Çayı Neye İyi Gelir?


Elma çayı faydalarını öğrenen çoğu kişi elma çayı neye iyi gelir sorusuna cevap aramaktadır. Elma çayı bağırsak parazitlerinin oluşumunu engellemek için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Ayrıca içindeki vitamin ve mineraller sayesinde elma çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların geçmesini hızlandırmaktadır. Kan şekerini dengelemektedir. Ayrıca göz sağlığı için de fayda sağlamaktadır.





Elma Çayı Zayıflatır Mı?


Elma çayı içinde bulunan lifli yapı sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve tok kalmayı sağlar. Bu sebeple elma çayı zayıflatır mı sorusu özellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Elma çayı bağırsak hareketlerini düzenlemekte de oldukça etkilidir. Yağların etrafında biriken toksinleri arındırmakta da işe yaramaktadır. Bu sebeple elma çayı tek başına zayıflatmasa da zayıflamaya yardımcı olan önemli bitki çayları arasında yer almaktadır.

Elma Çayı Kaç Kalori?


Elma çayı kalori değeri de zayıflatmaya yardımcı olması sebebiyle merak edilen konular arasında yer almaktadır. Elma çayının kalorisi oldukça düşüktür. Elma çayının 1 fincanında yaklaşık 2 kalori bulunmaktadır. Bu sebeple sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen kişiler tarafından oldukça tercih edilmektedir.

Elma Çayı Zararları


Elma çayı zararları alerjik bünyeye sahip kişiler üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun dışında ciddi yan etkiler oluşturmamaktadır. Elma çayı tüketimi konusunda aşırıya kaçılmadıkça herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Uzmanlar tarafından elma çayının günde en fazla iki fincan tüketilmesi önerilmektedir. Elma çayının tüketimi konusunda karaciğer ve böbrek rahatsızlığına sahip olan kişiler ayrıca dikkat etmelidir. Hamile ve emziren annelerin elma çayı tüketimi için alanında uzman bir doktora danışması tavsiye edilmektedir.
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