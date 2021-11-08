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Beyaz Gazete
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Bakan Akar'dan tezkereye 'hayır' diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın...

Türkiye'nin sınır güvenliği ve terör unsurlarını bertaraf etmek için Türk askerinin 2 yıl daha Suriye ve Irak'a gitmesini öngören tezkereye CHP ve HDP 'hayır' oyu vermişti. Tezkere özerinden kirli siyaset yürütenlere ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki gösterdi. Akar, "Mehmetçiğin moralini bozmayalım tezkere, aynı tezkeredir" dedi.

Bakan Akar'dan tezkereye 'hayır' diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın...
Ekleme: 8.11.2021 - 09:52 Güncelleme: 8.11.2021 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan tezkereye 'hayır' diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla kabul edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEZKERE SİYASETİ

PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, 'Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları
anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti
kuruyoruz?' ifadelerini kullandı.

'TEZKERE KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR'

Hürriyet yazarlarından Fatih Çekirge ile röportaj yapan Milli Savunma Bakanı Akar, 'TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her
zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım... Tezkere aynı tezkeredir'

2 YIL UZATILMASI İSE TAMAMEN PRATİK NEDENLEDİR

Akar, 'Arkadaşlar... Tezkeredeki bu yabancı asker vurgusu tamamen DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu kapsamında yapılan mutabakatlar doğrultusunda konmuştur. Yani
birlikte görev yaptığımız yabancı askerler var. Bu mutabakatlar kapsamında limanlarımızı ve gerektiğinde hava sahamızı ve üslerimizi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele
kapsamında kontrollü olarak kullanıma açtık. Oradaki üs bölgelerinde koalisyon güçleriyle iş birliği var. Bu nedenle tezkereye yabancı askerlerle ilgili maddeyi koyduk, zaten bir önceki tezkerede de var. Bunun dışında başka ne olabilir? 2 yıl uzatılması ise tamamen pratik ve idari nedenledir.'

SURİYE'YE HAREKAT YAPILACAK MI?

'Harekât gerektiği zaman ve gerektiği yerde yapılır. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa yine yapılır. Harekâtın ne zaman yapılacağı durum ve şartlara bağlı.'
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