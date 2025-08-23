Türkiye-Tunus ekonomik ilişkileri güçleniyor! Ticarette yüzde 26,1’lik artış

Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkiler son dönemde önemli bir ivme kazandı. 2025'in ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 860 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artış kaydetti.T.C. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere dikkat çekerek şunları söyledi:“Türkiye ile Tunus'un karşılıklı ticaret hacmi, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde 860 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artış göstermiştir. Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 692 milyon dolar, Tunus'un Türkiye'ye ihracatı ise 167 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Attığımız adımların ve girişimlerin yansımasını görmekteyiz.”Demircan, Tunus'un Türkiye için Afrika kıtasına açılan önemli bir liman olduğuna dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı ve Tunus tarafının öncülüğünde düzenlenen organizasyonlarla karşılıklı ticaretin artırılması ve ticaret dengesinin korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, son bir yılda Türkiye'den Tunus'a yüzlerce iş insanının geldiğini ifade etti.“Bütün bu buluşmalar ve diplomatik temaslarımız, Türkiye ile Tunus'un önümüzdeki dönemde ticari hacminin çok daha yukarılara çıkacağının göstergesidir. İş insanlarımız Afrika'ya açılmak için Tunus'u yakın markaja aldı. Hem h