Tsunami alarmı verildi! Büyük depremin etkisi sürüyor

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) açıklamasına göre depremin merkez üssü Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi.Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA) tsunami alarmı verdi.SHOA şuraların boşaltılması talimatı verdi: