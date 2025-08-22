Tsunami alarmı verildi! Büyük depremin etkisi sürüyor
Güney Amerika ülkesi Şili’nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Donanması depremin ardından tsunami alarmı verdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) açıklamasına göre depremin merkez üssü Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi.
Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.
Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA) tsunami alarmı verdi.
SHOA şuraların boşaltılması talimatı verdi:
Sahil bölgeleri
Kayalık kıyılar
Sulak alanlar
Haliçler
Nehir ağızları
Kıyı şeritleri
Marinalar
Kıyı yolları
Balıkçı barınakları
Limanlar
İskeleler