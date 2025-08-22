Netanyahu’nun çifte oyunu: Ateşkes talimatı sonrası tehdit: ‘Gazze yerle bir edilecek’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentinin işgal saldırıları sürerken, dün ateşkes müzakereleri için talimat verdiğini belirtmişti. Ancak Siyonist liderin eylemleri, sahadaki gelişmelerle çelişti. Netanyahu, Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde bile işgal planından vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz'da yeni tehdidiyle bu tabloyu pekiştirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini belirtmişti.
SİYONİST LİDERDEN ATEŞKES TALİMATI
Netanyahu, yayımladığı videoda, 'Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim' ifadelerini kullanmıştı.
NETANYAHU'NUN İKİLİ PLANI
Ancak Netanyahu'nun bu sözleri, sahadaki gelişmelerle çelişti.
Siyonist lider Netanyahu, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, Hamas'la olası bir anlaşmanın Gazze'nin işgal planlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.
Kendisine yöneltilen 'Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği' sorusuna Netanyahu, 'Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı' yanıtını verdi.
Bu söylemler, Netanyahu'nun bir yandan ateşkesten söz ederken diğer yandan işgali kesin bir hedef olarak ortaya koyması nedeniyle 'çifte oyun' yürüttüğü yorumlarını beraberinde getirdi.
Netanyahu'nun çifte oyunu: Ateşkes talimatı sonrası tehdit: ‘Gazze yerle bir edilecek'
'CEHENNEMİN KAPILARI HAMAS'A AÇILACAK'
Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yeni çıkışa da bu tabloyu pekiştirdi. Katz, cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şehri'nin işgaline yönelik planın onaylanmasının ardından, İsrail'in kente yoğun saldırılar başlatmaya hazırlandığını bildirdi.
Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Cehennemin kapıları yakında Gazze'deki Hamas'ın üzerine açılacak, ta ki İsrail'in savaşı bitirme koşullarını kabul edene kadar.'
'GAZZE'Yİ YERLE BİR ETME' TEHDİDİ
Katz, Hamas'ın geri adım atmaması halinde, Gazze Şehri'nin, İsrail bombardımanıyla büyük ölçüde yerle bir edilen Refah ve Beyt Hanun'a benzeyeceği tehdidinde bulundu.
İŞGAL PLANI ONAYLANDI
Katz'ın açıklamaları, perşembe günü Netanyahu ve askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından geldi. Toplantıda, kentin kuzey bölgesini ele geçirmeye yönelik plan onaylanmıştı.