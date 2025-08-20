iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

Yıllardır Apple'ın her eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmasına alışmıştık. Ancak gelen yeni bir rapor, bu döngünün kökten değişebileceğini ortaya koyuyor. Apple 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen tüm iPhone cihazlarını aynı anda duyurmak yerine, serideki standart modelini erteleme kararı alabilir.WCCFTech'in haberine göre, alışılmışın dışında bir hamleyle, Apple'ın gelecek yılki iPhone 18 serisinin temel modelini atlayacağı ve bu versiyonu 2027'nin ilk yarısında, muhtemelen iPhone 18e ile birlikte duyuracağı iddia ediliyor.Şirket, eylül lansmanını ise sadece premium ve üst düzey amiral gemisi cihazlarına ayıracak. Bu da demek oluyor ki, gelecek yıl iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Air'in yanı sıra, teknoloji devinin heyecanla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold sahneye çıkacak.Raporlara göre, söz konusu değişikliğinin arkasında iki ana neden yatıyor olabilir. Birincisi, şirketin ilk katlanabilir iPhone'unu piyasaya sürmesi için ciddi mühendislik kaynakları ve tedarik zinciri koordinasyonu gerekiyor. iPhone 18 serisini erteleyerek, Apple en gelişmiş cihazlarının sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesine odaklanabilir.İkinci olarak ise, lansman takvimini bölmek, şirketin yıl boyunca aktif kalmasını sağlayacak. Böylece hem ilkbahar hem de sonbaharda sektörü etkileyebilecek ve kullanıcılarını daha fazla heyecanlandıran ürünlerini ortaya koyabilecek.Söylentilere göre, iPhone 18 Pro modelleri, ekran altı Face ID teknolojisi, değişken diyaframlı ana kamera ve Tayvanlı TSMC tarafından üretilen A20 işlemcisiyle gelecek. Aynı zamanda tanıtılacak olan iPhone Fold'un ise, titanyum kaplamalı, kitap tarzı bir tasarıma sahip olacağı ve 2 bin dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata satılabileceği konuşuluyor.Şirketin, çerçeveleri ortadan kaldıracak yepyeni bir tasarıma sahip olacağı söylenen 20. yıl dönümü modeli olan standart iPhone 18, Pro'dan daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, daha yüksek yenileme hızına sahip geliştirilmiş ekran teknolojisi gibi yükseltmelerle gelecek.