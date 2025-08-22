İBB'ye yolsuzluk soruşturmasındaki itirafçılarla ilgili yeni karar

İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi kararı verilen Aziz İhsan Aktaş ile Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı. Adem Soytekin ve Alican Abacı'nın ise ev hapsinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden faylanmak istediğini söyleyerek savcıya iki ifade verdi. Aktaş'ın itiraflarının ardından CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişiye gözaltı kararı verilmiş ve 5 belediye başkanı da dahil olmak üzere toplam 22 kişi tutuklanmıştı.İtiraflarıyla soruşturmanın kilit ismi haline gelen Aziz İhsan Aktaş ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.EV HAPSİ KALDIRILDISabah'ın haberine göre Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı.Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Soytekin hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.Aynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın da “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı kaldırıldı.Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB'de yönetici olarak görev yapan Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında iki kez ifade verdi. Yıldız, ifadesinin alınmasının ardından hakkında 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi. Yıldız hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı