Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Koridoru'na katkı sağlayacak proje için mesaj: Çok önemli kalkınma hamlesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zengezur Koridoru için büyük önem taşıyan, Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni için bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, 'Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir' dedi.PROJENİN DETAYLARIKars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu, Kalyon Holding tarafından 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edilecek. Hat yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandı.