Gazze haritadan siliniyor! Dünya böyle barbarlık görmedi

Soykırımcı İsrail hükümeti, topyekûn işgale hazırlandığı Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden, yüz binlerce Filistinliyi güney bölgelere zorla göç ettirmek ve Gazze kentinin işgaline hızlandırmak amacıyla kuzey bölgelerine verilen su miktarını azaltarak kesme kararı aldı. Ocak 2025'ten bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ni besleyen son su kaynağı Mikrot şirketinin su hatlarını da kesti. Mart 2025'te ise Deyr el-Belah'ın güneyindeki merkezi su arıtma tesisinin son elektrik hattı da devre dışı bırakıldı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta gerçekleşen 17 bine yakın yeni göç ile birlikte 796 binin üzerine çıktığını duyurdu.Gazze'yi cehenneme ve çöle dönüştürmek için her şeyi yapan İsrail ordusu akla gelen gelmeyen her barbarlığa başvuruyor. Soykırım yanında altyapıyı tamamen yok ediyor. Suyu ve elektriği kesiyor. Evleri yıkıyor. Yolları bozuyor. Tarım alanlarını ateşe veriyor. Son olarak yüz binleri güneye göçe zorlamak için insanların suyunu kesti. Dünyayı bu vahşeti durdurmaya çağıran Gazzeliler düzenledikleri gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra "Savaşı durdurun", "Gazze'yi kurtarın", "Gazze açlıktan ölüyor" yazılı dövizler taşındı. Gazze STK Ağı Başkanı Emced eş-Şava, "Gazze nüfusunun yüzde 10'undan, bina ve tesislerinin ise yüzde 85'inden fazlasını ve birçok kültürel ve tarihi yapıyı kaybettik" dedi.DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, DSÖ tarafından doğrulandığı üzere yalnızca 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 206 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli" uyarısında bulundu. Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazze'ye ilişkin değerlendirme yaptı. BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın doğrulandığını hatırlatan Peeperkorn, "Yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya. Bu, Ortadoğu bölgesinde bir kıtlığın resmi olarak doğrulandığı ilk durum" dedi.İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 5 aylık Filistinli bebek Gadir Bireyka, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.İSRAİL ordusunun planlı tahribatı kapsamında özellikle El-Muğayyir beldesinin doğusunda yaklaşık 10 bin zeytin fidanına da zarar verildiği belirtildi. Yetkililer, baskının bölgedeki sivil halk üzerinde ciddi psikolojik ve ekonomik etkiler yarattığını belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.SOYKIRIMCI İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etse dahi Gazze kentini işgal edeceklerini söyledi. Katil Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna röportaj verdi. Sunucunun "Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği" yönündeki sorusuna Netanyahu, "Bunu her halükârda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı" yanıtını verdi. Netanyahu, saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas'ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini söyledi.1İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİNLİLERİN PARALARINI VE MALLARINI GASP EDİYORİSRAİL askerleri, işgal altındaki Ramallah'ın doğusunda yer alan El-Muğayyir beldesine düzenlediği baskınlarda onlarca kişiyi gözaltına aldı, yapıları da yıkmayı sürdürdü. Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Muğayyir beldesine baskınlarına ikinci gününde devam etti. İsrail askerleri, baskın düzenlediği beldede sokağa çıkma yasağı uygularken, sivilleri de darp ederek onlarcasını gözaltına aldı. Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinden para, altın ve değerli eşyaların gasp edildiği aktarıldı.ARALARINDA İngiltere, Avustralya, Japonya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç'in bulunduğu 21 ülke İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tartışmalı bir yasadışı yerleşim yeri inşa etme planını kınadı. Açıklamada bunun Filistinliler için gelecekte iki devletli bir çözümü imkânsız kıldığını söyledi. 21 ülke ortak açıklamada, "Bu kararı kınıyoruz ve en güçlü şekilde derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz" dedi.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Gazze'de ilk kez kıtlık yaşandığını resmen ilan etti ve bu durumu "Tüm dünya için bir utanç" olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılmasının garanti altına alınması gerektiğini belirtti. Guterres ayrıca, İsrail'in Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme tedarikini güvence altına alması gerektiğini vurguladı. BM'nin raporuna göre Gazze'de 12 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığı doğrulandı. Ayrıca, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı belirtilirken, yaklaşık 1500 hamile ve emziren kadının da ek beslenmeye acil ihtiyacı olduğu ifade edildi. BM, İsrail'in sistematik engellemeleri olmasaydı bu kıtlığın önlenebileceğini belirtti.HÜKÜMDARA 30 yıl boyunca danışmanlık yapan bir çevreci olan Jonathon Porritt, Filistin Eylemini (Palestine Action) desteklediği için tutuklanmasının ardından El Cezire'ye konuştu. Kralın eski danışmanı ve eski Başbakan Tony Blair'in eski danışmanı Porritt (75), bir mitingde pankart tuttuğu için tutuklandı ve suçlandı. Pankartta, "Soykırıma karşıyım, Filistin eylemini destekliyorum" yazıyordu. Kefalet duruşması ekim ayı sonunda yapılacak.