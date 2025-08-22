Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup: Ali Yerlikaya okudu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret etti.Bakan Ali Yerlikaya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu.'CUMHURBAŞKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ 'TOPRAKLARIMIZIN HER KARIŞI ŞEHİT KANLARIYLA YOĞURULMUŞTUR'Bakan Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik; dualar ettik.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; ‘Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.''TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA TARİHİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMİŞ BULUNUYORUZ'Bugün millet olarak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz.