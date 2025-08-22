Bu üç cihazı fişten çekin! Kapatmak yetmiyor, faturayı uçuruyor

Teknoloji sitesi SlashGear'a göre, evde fişten çekilmediğinde elektrik faturalarını artıran üç cihaz var.Ancak konu sadece tasarrufla sınırlı değil. Uzmanlar, bu cihazların prizde bırakılmasının bazı durumlarda güvenlik riskleri de doğurduğunu belirtiyor.Bu üç cihazı fişten çekmek, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de potansiyel yangın ve elektrik kazalarına karşı önlem almanızı sağlıyor.BU 3 CİHAZI PRİZDE BIRAKMAYINTelevizyonAkıllı televizyonlarda “uyku modu” veya “otomatik kapanma” gibi özellikler bulunsa da, kesin tasarruf yöntemi izlemeyi bitirdiğinizde fişi çekmek. Pratik bir çözüm için akıllı priz veya çoklu priz kullanarak tek tuşla tüm bağlantıyı kesebilirsiniz.Modem ve internet cihazlarıModemler 7/24 fişte kalıyor ve saatte 5–20 watt enerji tüketebiliyor. Uzmanlar, gece veya evde olmadığınız zamanlarda modemin fişini çekmenin yıllık ciddi tasarruf sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca eski modemler daha fazla elektrik harcadığı için, beş yıldan eski cihazların yenilenmesi öneriliyor.Şarj aletleriTelefon veya tablet şarj cihazları, fişte takılı kaldığında bile “damlama şarj” yöntemiyle enerji tüketmeye devam ediyor. Üstelik eski veya kalitesiz şarj cihazları sadece elektrik israfı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yangın riski de oluşturabiliyor.