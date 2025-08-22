Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Süleymaniye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Süleymaniye'deki gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliğini yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, 'Süleymaniye'deki gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliğini yakından takip ediyoruz' dedi.Sözcü Keçeli, 'Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.' açıklamasında bulundu.