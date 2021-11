Batman'da gençlerle buluşma... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşma programının görüntüleri paylaşıldı.Sözlerine kütüphaneye adı verilen şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, millete hizmet ederken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen tüm kamu görevlilerine, güvenlik güçlerine, Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi."Şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri, vatana, bayrağa, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bunu son 19 yılda olduğu gibi yine ülkeye yeni hizmetler, eserler kazandırarak yapacaklarını söyledi.Batman'da müstesna bir gün geçirdiklerini, ülkenin gurur abidelerinden Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Erdoğan, ülkenin en büyük 4. hidroelektrik yatırımı olan Ilısu Projesi'nin Batman'a çok yakıştığını dile getirdi.Erdoğan, üreteceği 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji ile ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.Daha sonra hükümetlerinin ve özel sektörün şehre kazandırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şöyle düşünüyorum; 20 yıl önce ben Batman'a mitinglere gelmiştim ve Batman'da o zaman yaptığım mitinglerle o günkü Batman ve bugünkü Batman. Mukayesesi kabil değil. O günkü Batman nere, bugünkü Batman nere. Şimdi sizler zaten 20 yaş civarındasınız. O günkü Batman'ı zaten sizin hatırlamanız mümkün değil. Ben tabii o günleri çok iyi hatırlıyorum. Yaş 67 tabii. 30 yaşlarında falan bir genç olarak buralarda mitinge geldim. O günden bugüne bu Batman nasıl bu hale geldi? 19 yılda 20 yılda biz bu Batman'ı hamdolsun inşa ettik. Eğitim sistemi, üniversite filan yok. Şu anda Batman'da üniversite var. Hastane filan yok, biz hastanemizi yaptık. Şimdi de 500 yataklı yapıyoruz ve değişik ilçelerde de yaptığımız hastaneler var. Bütün bunlarla beraber yollar. Batman'da o zaman bölünmüş yol olarak sadece 30 kilometre yol vardı ama biz bunun üzerine 149 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Hepsini geç bir tarafa Batman'da o zamanlar böyle bir havalimanı yoktu. Ha vardı. Ne vardı biliyor musunuz? Sadece bir NATO pisti vardı. NATO pistinin yanında da şöyle bir tente vardı, terminal değil. O tentenin altından uçağa binersiniz. Böyle bir durum vardı. Şu anda Batman'ın altyapısıyla üstyapısıyla düşünün hiçbir şeyle mukayese edilemez."TOKİ'nin yaptığı konutlar ile Ilısu'da inşa ettikleri villalardan bahseden Erdoğan, "Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki, durdurmak için neler yapmadılar ki. Fakat biz azmimizden zerre kadar taviz vermedik. Onu da bir kenara biliyorsunuz oradaki tarihi eserleri yerlerinden aldık ve şu andaki yeni yerlerine taşıdık. Hele hele bir de o Küçük Saray. Küçük Saray'ı 6 metre yükseltmek suretiyle yeni yerine naklettik." dedi."Yaptığımız mitinglerin en muhteşemini bugün yaptık"Erdoğan, yaptıkları işlerin sıradan olmadığını, akıl, zeka ve bütün imkanları seferber etmeyi gerektirdiğini dile getirdi."Niye yapıyorsunuz ya. Başka işiniz yok mu" diyenlerin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:"Yapıyoruz. Çünkü, kültür ve turizm noktasında burası bir çekim alanı haline gelecek. Bununla birlikte burası bir çekim alanı haline gelecek. Nasıl olsa havalimanımız da var bütün bunlarla beraber gelip buraları görmek isteyenler olacak. Bu barajın içinde bu işi nasıl yaptılar, bunları nasıl inşa ettiler. O köprüler vesaire. Bunlar nasıl yapıldı? Bütün bunların hepsi bir aşk işidir gençler. Neşet Ertaş 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyor. Ben de aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır diyorum. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Batmanlı kardeşlerimizin bugün yollara, meydanlara sığmayan sevgisine mazhar olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün meydan bambaşkaydı ve gerçekten bugüne kadar yaptığımız mitinglerin en muhteşemini bugün yaptık. Bugün bir kez daha bizi aşkla bağrına basan tüm Batmanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim uhuvvetimize daim eylesin."Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan, kökenine, diline, inancına bakmadan vatandaşların hepsini aynı samimiyetle sevdiklerini, 84 milyonun tamamının bir, eşit ve aynı hürmet ve hizmete layık olduğunu aktardı.- "İstismar siyasetine prim vermedik"İktidarda 19 yılını tamamlamış bir kadro olarak hep bu anlayışla hareket ettiklerini, bölgecilik yapmadıklarını, batı, doğu diye bir ayrımda bulunmadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:"Biz batıya hangi yatırımı yaptıysak doğuya da güneydoğuya da aynı yatırımları yaptık. Eğitimde, sağlıkta aynı, yollarda aynı. İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan bütün o mühendisleri, mimarları oraları zindan eden bu HDP değil mi, bu PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim bu kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Benim Aybüke öğretmenimin ne günahı vardı ya. Burada Kürt yavrularımızı eğitmiyor muydu? Şehit ettiler. Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları onlar şehit etmediler mi? Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. İstismar siyasetine prim vermedik ama onlar verdi. Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Fitneyi değil kardeşliğimizi güçlendirmek için çalıştık. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Günde beş vakit semalarımızı süsleyen ezanlar hepimizin ortak değeridir dedik. 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik.' diye konuştu.Erdoğan, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Arap'ı ile herkesin aynı iklimin veya aynı kilimin deseni olduklarını vurguladı."Sizlerden tek beklentimiz, devletinize güvenmeniz""Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:"Türkiye belli kalıplara, belli ideolojik bağnazlıklara hapsedilemeyecek kadar büyük, zengin, özgün bir ülkedir. Özellikle gençlerimizin dinamizmini heyecanını kendilerini, ülkelerini ve dünyayı tanıma azimlerini birçok kıymetli buluyoruz. Gittiğimiz her yerde onların coşkusuna şahit oluyoruz. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde üç beş yıl öncesine göre gerçekten farklı bir atmosfer mevcut. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmünden kurtuldukça yatırımlar hız kazanıyor. Terörün gölgesi üzerimizden kalktıkça gençlerimiz geleceğe çok daha güvenle, umutla bakıyor. Tek parti faşizminin bölgedeki kardeşlerimizin gönlünde ve zihninde açtığı yaralar kapandıkça kardeşliğimiz de güçleniyor. Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor. İşte Diyarbakır işte Mardin işte şimdi Ilısu... Buralara İnşallah turizm ciddi manada yüklenecek. Yine bir zamanlar teröristlerin kestiği yollarda artık insan ve yük taşımacılığı aralıksız sürüyor. Bölgemize hakim olan bu kalkınma, özgürlük ve kardeşlik iklimini inşallah daha da tahkim edeceğiz. Gözaydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdüreceğiz."Erdoğan, gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 19 yıldır fırsat vermediklerini, bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini ifade etti.Göreve geldiklerinden 76 olan üniversite sayısını 207'ye çıkardıklarını, tüm illerde üniversite olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:"Batmanlı genç üniversite için buradan kalkıyor, nereye gidiyordu? Ya Ankara'ya ya İstanbul'a. Yani batıda herhangi bir yere gidiyordu. Şimdi biz üniversiteyi Batmanlı gencin ayağına getirdik. Bunu yaptık. Sizlerden tek beklentimiz var; devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yeter ki siz birlik ve beraberliğinizden taviz vermeyin, yeter ki siz aranıza fitne tohumlarının ekilmesine müsaade etmeyin. Yeter ki siz ağızlarını her açtıklarında millete karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına itibar etmeyin. Gerisi muhakkak gelecektir."