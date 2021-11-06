Yer Elması Faydaları Nelerdir? Yer Elması Neye İyi Gelir?
Yer elması sağlığa olan faydalarıyla çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. İçinde bulunan vitamin ve mineraller cilt sağlığından bağırsak sorunlarına kadar birçok konuda fayda sağlar. Peki, yer elması faydaları nelerdir? Yer elması neye iyi gelir? Yer elması ne zaman toplanır? Yer elması nasıl saklanır? İşte merak edilenler...
Yer Elması Faydaları Nelerdir? Yer Elması Neye İyi Gelir?
Yer elması içinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna birçok fayda sağlamaktadır. Yer elması nişastalı bir tada sahiptir. Şekli ise genellikle patatese benzer. Bu sebeple çoğu kişi yer elması faydaları ve yer elması neye iyi gelir sorularını merak etmektedir. Yer elması cildi güzelleştiren bir yapıya sahiptir. Yer elması faydaları arasında ilk öne çıkan özellik sindirim sistemi problemlerine iyi gelmesidir.
Yer Elması Faydaları Nelerdir?
Yer elması içinde bulundurduğu yüksek lif ve vitaminler sayesinde sağlığa oldukça fayda sağlamaktadır. Yer elması faydaları arasında sindirim sistemi problemlerine iyi gelmesi ve kolesterolü dengelemesi ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca yer elması faydaları şu şekilde sıralanabilir;
İçinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.
Diyabet hastalıklarında da oldukça etkilidir.
Bağırsak problemlerine iyi gelir ve kolon kanseri riskini azaltır.
Enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sağlıklı bir kemik ve kas yapısına sahip olmamızı sağlar.
Saçlara parlaklık verir ve kırılmasını önler.
Kan şekerini dengeler.
Öksürüğü keser.
İçindeki C ve B vitaminleri sayesinde vücudu zinde tutar.
İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
Cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar.
Yer Elması Nasıl Yenir?
Yer elması için en merak edilen sorulardan birisi de yer elması nasıl yenir olmaktadır. Yer elmasını birçok şekilde tüketmek mümkündür. Çiğ bir şekilde limon sıkılarak yenmesi mümkündür. Haşlanarak tüketildiği gibi salatalara da konulmaktadır.
Yer Elması Neye İyi Gelir?
Yer elması sahip olduğu faydalar sebebiyle çoğu kişi tarafından yer elması neye iyi gelir sorusu sorulmaktadır. Romatizma ağrılarına ve şeker hastalığına karşı oldukça fayda sağlar. Ayrıca yer elması neye iyi gelir sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;
Cilt lekelerini giderir.
Kanser riskini azaltır.
Saç sorunlarına karşı fayda sağlar.
Göğüs ve solunum yolu hastalıklarına karşı etkilidir.
Basura iyi gelir.
Yer Elması Zayıflatır Mı?
Yer elması çoğu kişi tarafından faydalarıyla bilinmektedir. Bu sebeple akıllara yer elması zayıflatır mı sorusu gelmektedir. Yer elması düşük kaloriye sahip olmasıyla ve lifli yapısıyla zayıflatmaya yardımcı olmaktadır. Fakat yer elması tek başına zayıflatmaz bu sebeple sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin yanında tüketilmesi gerekmektedir.
Yer Elması Ne Zaman Toplanır?
Yer elması doğal ve taze tüketmek isteyen kişiler tarafından toplanarak tüketilmektedir. Bu sebeple yer elması ne zaman toplanır sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Yer elması mart ayında ekilmektedir. Bu sebeple sonbahar aylarında toplanarak taze bir şekilde tüketilmesi uygun olacaktır. Yer elması toprak altında yetiştiği için toplandıktan sonra bol suda yıkanması tavsiye edilmektedir.
Yer Elması Nasıl Saklanır?
Yer elması toplandıktan veya satın alındıktan sonra hemen kullanılmayacaksa düzgün bir şekilde saklamak mümkün olacaktır. Yer elması nasıl saklanır? Bol suyla yıkadığınız yer elmasını 5 dakika limonlu suda haşlamanız gerekmektedir. Buzluğa koymak için porsiyonlara ayırdıktan sonra soğumasını bekleyin. Ardından poşetleyerek buzluğa yerleştirin. Yer elması 6 ay bozulmadan buzlukta kalcaktır.