Pişik Neden Olur? Pişik Nasıl Geçer?
Pişik özellikle bebeklerde meydana gelen rahatsız edici bir durumdur. Hem yetişkinlerde hem de bebeklerde meydana geldiği için çoğu kişi pişik neden olur sorusunu araştırmaktadır. Peki, pişik neden olur? Pişik nasıl geçer? Pişik tedavisi nasıldır? Bebeklerde pişik nasıl geçer? İşte merak edilenler...
Pişik özellikle bebekler üzerinde ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Pişik meydana geldiğinde çoğu kişi pişik neden olur ve pişik nasıl geçer sorularının cevabını merak etmektedir. Vücudun hava almayarak sürekli ıslak kalması sonucunda pişik ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde ve bebeklerde olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Yetişkinlerde genellikle bağışıklığın düşmesine bağlı enfeksiyon sonucunda da gerçekleşebilir. Pişik nasıl geçer sorusu hakkında daha fazla bilgi için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.
Pişik Neden Olur?
Pişik meydana gelen kişilerin genelde hayat kalitesi oldukça olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple çoğu kişi pişik neden olur sorusunun cevabını merak etmektedir. Pişik genelde vücudun kıvrımlı bölgelerinde meydana gelmektedir. Hava almayarak sürekli nemli kalan bölge kızarıklığa ve acıya sebep olmaktadır. Özellikle bebeklerde pişik bezin sık değiştirilmemesi, idrar ve dışkının da etkisiyle oldukça sık görülen bir sorundur. Yetişkinlerde de genellikle dar kıyafetlerin giyilmesi ve aşırı terleme sonucunda pişik problemi ortaya çıkmaktadır.
Pişik Nasıl Geçer?
Pişik özellikle temizlendiğinde veya herhangi bir yanlış müdahale sonucu daha da ilerleme kaydedebilir. Bu sebeple gerekli önlemlerin alınması ve pişiğin engellenmesi gerekmektedir. Pişik ortaya çıktığında çoğu kişi pişik nasıl geçer sorusuna cevap aramaktadır. Özellikle bebekler için bu soru soruluyorsa bezin kalitesine ve değiştirilme sıklığına dikkat etmek gerekmektedir. Alkolsüz temizleme mendilleri yerine su bazlı olanlar tercih edilmelidir. Genellikle bebek pişiklerinde bebek pudrası kullanmaktadır.
Yetişkinlerde Pişik Nasıl Geçer?
Yetişkinlerde de pişik problemi sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Bu sebeple yetişkinlerde pişik nasıl geçer sorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Yetişkinlerde pişik genellikle bağışıklık sistemi düştüğünde enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple ilgili bölgenin temizliği bu konuda çok önemlidir. Dar olmayan pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi pişiğin önlenmesinde yardımcı olacaktır.
Bebeklerde Pişik Nasıl Geçer?
Bebeklerde pişik sorunu ortaya çıktığında çoğu ebeveyn bebeklerde pişik nasıl geçer sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu noktada bebek bezinin kalitesi oldukça önemlidir. Bebek bezi sıklıkla değiştirilmelidir. Ayrıca ilgili bölge saf su ile güzelce temizlenmeli ve ardından kurulanmalıdır.
Pişik Tedavisi
Pişik evde kolayca geçen bir deri rahatsızlığı olsa da zaman zaman kronik hale gelmesi de mümkündür. Pişik sık sık tekrar ettiğinde ve hayat kalitesini düşürmeye başladığında bir dermatoloji uzmanına başvurmanız tavsiye edilmektedir. Pişik tedavisi için krem formundaki ilaçlar oldukça etkilidir. Bu sebeple doktorun belirttiği kurallar çerçevesinde uygulandığında kolayca pişik probleminden kurtulabilirsiniz.
Pişik Ne Kadar Sürede Geçer?
Pişik sorunu hemen tedavi edildiğinde kolayca geçen bir hastalıktır. Fakat bazı durumlarda bu sorun oldukça kalıcı olabilmektedir. Bu sebeple pişik ne kadar sürede geçer sorusu oldukça merak edilmektedir. Pişik tedavisi yapıldığında genellikle 3-4 saat içerisinde ağrı ve acı hafiflemektedir. Bununla beraber enfeksiyonlara bağlı oluştuysa veya daha ciddi bir boyuttaysa pişik sorununun geçmesi 1-2 haftaya kadar uzayabilmektedir.