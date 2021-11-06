Pişik Neden Olur?



Pişik Nasıl Geçer?

Yetişkinlerde Pişik Nasıl Geçer?

Bebeklerde Pişik Nasıl Geçer?

Pişik Tedavisi



Pişik Ne Kadar Sürede Geçer?

Pişik özellikle bebekler üzerinde ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Pişik meydana geldiğinde çoğu kişivesorularının cevabını merak etmektedir. Vücudun hava almayarak sürekli ıslak kalması sonucunda pişik ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde ve bebeklerde olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Yetişkinlerde genellikle bağışıklığın düşmesine bağlı enfeksiyon sonucunda da gerçekleşebilir.sorusu hakkında daha fazla bilgi için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.Pişik meydana gelen kişilerin genelde hayat kalitesi oldukça olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple çoğu kişisorusunun cevabını merak etmektedir. Pişik genelde vücudun kıvrımlı bölgelerinde meydana gelmektedir. Hava almayarak sürekli nemli kalan bölge kızarıklığa ve acıya sebep olmaktadır. Özellikle bebeklerde pişik bezin sık değiştirilmemesi, idrar ve dışkının da etkisiyle oldukça sık görülen bir sorundur. Yetişkinlerde de genellikle dar kıyafetlerin giyilmesi ve aşırı terleme sonucunda pişik problemi ortaya çıkmaktadır.Pişik özellikle temizlendiğinde veya herhangi bir yanlış müdahale sonucu daha da ilerleme kaydedebilir. Bu sebeple gerekli önlemlerin alınması ve pişiğin engellenmesi gerekmektedir. Pişik ortaya çıktığında çoğu kişisorusuna cevap aramaktadır. Özellikle bebekler için bu soru soruluyorsa bezin kalitesine ve değiştirilme sıklığına dikkat etmek gerekmektedir. Alkolsüz temizleme mendilleri yerine su bazlı olanlar tercih edilmelidir. Genellikle bebek pişiklerinde bebek pudrası kullanmaktadır.Yetişkinlerde de pişik problemi sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Yetişkinlerde pişik genellikle bağışıklık sistemi düştüğünde enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple ilgili bölgenin temizliği bu konuda çok önemlidir. Dar olmayan pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi pişiğin önlenmesinde yardımcı olacaktır.Bebeklerde pişik sorunu ortaya çıktığında çoğu ebeveynsorusunun cevabını merak etmektedir. Bu noktada bebek bezinin kalitesi oldukça önemlidir. Bebek bezi sıklıkla değiştirilmelidir. Ayrıca ilgili bölge saf su ile güzelce temizlenmeli ve ardından kurulanmalıdır.Pişik evde kolayca geçen bir deri rahatsızlığı olsa da zaman zaman kronik hale gelmesi de mümkündür. Pişik sık sık tekrar ettiğinde ve hayat kalitesini düşürmeye başladığında bir dermatoloji uzmanına başvurmanız tavsiye edilmektedir.çin krem formundaki ilaçlar oldukça etkilidir. Bu sebeple doktorun belirttiği kurallar çerçevesinde uygulandığında kolayca pişik probleminden kurtulabilirsiniz.Pişik sorunu hemen tedavi edildiğinde kolayca geçen bir hastalıktır. Fakat bazı durumlarda bu sorun oldukça kalıcı olabilmektedir. Bu sebeple pişik ne kadar sürede geçer sorusu oldukça merak edilmektedir.yapıldığında genellikle 3-4 saat içerisinde ağrı ve acı hafiflemektedir. Bununla beraber enfeksiyonlara bağlı oluştuysa veya daha ciddi bir boyuttaysa pişik sorununun geçmesi 1-2 haftaya kadar uzayabilmektedir.