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Kocaeli’de şehit mezarına çirkin saldırı

2015 yılında hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına Kocaeli’de çirkin saldırı gerçekleşti.

Ekleme: 6.11.2021 - 16:42 Güncelleme: 6.11.2021 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli’de şehit mezarına çirkin saldırı2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesi şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti.

Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan bunu sahte bir hesapla yayınladı.
ŞEHİDİN MEZARINA SALDIRILDI

Bu durumu mesajla öğrenen şehit babası üzüntünü dile getirerek olayı gerçekleştiren şahsın bulunmasını istedi.

Ayrıca İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınlarına karşı söylediği küfür nedeniyle de kınadı.

'YAZIYI GÖRÜNCE ŞU YAŞIMDA AĞLAMAK ZORUNDA KALDIM'

Olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisiyim. Neden yapıldığını bunu yapan bilir. Ben sabah saatlerinde telefona gelen mesajla bunu öğrendim. Mesajı görür görmez ilgili yerlerle paylaştım. Sabah erken saatlerinde mezarlığa geldim ancak yazının silinmiş olduğunu gördüm. O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım. Bugün bize yapıldı yarın başkasına yapılırsa bunu sonu gelmez. Bizim her zaman PKK'ya karşı söylediğimiz bir şey var ‘onlar ne yaparlarsa yapsınlar zafer bizim olacak' devletin yeterli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Biz evladımızı verdik ama hazır asker olarak biz de burada duruyoruz. Zannetmesinler bu onlara kalmayacak. Bu konu ile ilgili devletin ilgili kurumu araştırmalarını yapmaktadır. Bu yazıyı yazan kişinin yakalanacağını eminim. Onlar erkekse gelsinler biz buradayken görüşelim.

'SİYASİLER AÇIKLAMALARINA DİKKAT ETMELİ'

Son zamanlarda ülkede siyasi gerginlikler var bu olayın diğer olaylarla alakası yok. Ama bu gerginlikler yüzünden biz sahaya çekilmek isteniyormuş gibi bir algı var, biz öyle düşünüyoruz. Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.


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