Her beş kişiden biri hayatlarının bir noktasında sırt ağrısı yaşayacaktır. Sırt ağrısı her yaş grubunda ortaya çıkabilir, yaşam kalitesini düşürebilir ve önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir. Birçok hastalıkta olduğu gibi bel ağrısında da erken teşhis çok önemlidir. Peki Sırt Ağrısı Neden Olur? Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir?

, sırt omurgamızın her iki tarafındaki kasların gerilmesinden kaynaklanır. Sırt ağrısının en büyük nedeni strestir. Normalde 'C' harfine benzeyen servikal omurga düzleşir, omuzlara ve sırta giden sinirler daralır ve sinirler gerilir. Bu baskı nedeniyle sırt kasları gerilir ve ağrılar ortaya çıkmaya başlar. Kas gerginliğini uzun süre korumak, fibrit adı verilen kas şişmesine neden olabilir. Yorgunluk, ağırlık kaldırma ve klimaya maruz kalma gibi tetikleyiciler de sırt ağrısına neden olabilir. Bazı insanlarda kambur duruş sırt ağrısını hafifletmeye başlayabilir. Sırt ağrısı birçok hastalığın belirtilerinden biri olabilir. Peki? Sizler içinsıraladık.Sırt ağrısı, özellikle masa başında çalışanlar arasında çok yaygındır ve miyofasyal ağrı sendromu olarak adlandırılır. Kas ve yumuşak dokulardan kaynaklanan sırt ağrısı, uzun süre masa başında çalışan kişilerin ortak şikayetlerinden biridir. Çoğu durumda, sırt kaslarına basmak ağrıya ve duruş bozukluklarına neden olabilir. Kalp, akciğer ve safra kesesi hastalıkları da sırt ağrısına neden olabilir. Özellikle omuzdan kaburgaların ucuna kadar olan sırt bölgesinde ağrı hissedilecektir. Boyun fıtığı da bölge olarak sırta yakın olduğu için sırt ağrısına neden olabilir. Ayrıca boyun ve sırt omurgasının kireçlenmesi de sırt ağrısı nedenidir. Bu ağrıya özellikle kolda güç kaybı ve uyuşma eşlik ediyorsa ağrı boyunda fıtık belirtisi olabilir.Fibromiyalji, sırt ağrısı semptomları olarak kendini gösteren bir yumuşak doku romatizmasıdır. Fibromiyalji özellikle kadınlarda çok sık görülür ve özellikle sırt bölgesinde yaygın vücut ağrılarına neden olabilir. Yorgunluk, şişkinlik, depresyon ve stres ile sırt ağrısı çok yoğun olabilir. Fibromiyalji tedavisi multidisipliner bir yaklaşım benimsemektedir. Omurga eğriliği olan skolyoz, özellikle gelişmekte olan hastalarda şiddetli sırt ağrısına neden olabilir. Hastalar bilgisayar karşısında şikayetleri arttığında istirahat ederek rahatladılar. Skolyoz erken teşhis ve tedavi gerektiren ciddi bir hastalık olduğu için sırt ağrısı mutlaka düşünülmelidir.Ağırlıklı olarak kadınlarda görülen osteoporozda sırt ağrıları, sırt kemiklerinde kırıklar ve buna bağlı olarak vücutta kısalmalar görülebilir. Sırtta yoğunlaşan ağrı ve hassasiyet şiddetli olabilir. Sırt ağrısından kaynaklanan kamburluğu önlemek için ilaca ek olarak sırt kaslarının çalıştırılması da önerilir.Sırt ağrısının kalıcılığı ciddiye alınmalıdır. Sırt ağrısı 6 aydan fazla devam ederse, sırt zedelenmiş veya hasar görmüşse bazı testler yaptırmak çok önemlidir. Sırt ağrısının nedenini ve sırt ağrısına bağlı hastalıkları bulmak için kan analizi, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme teknikleri kullanılır. Çoğu sırt ağrısı birkaç gün içinde kaybolur. Sırt ağrısını tedavi etmek için çeşitli analjezikler ve kas gevşeticiler kullanılabilir. Farklı hastalıkların neden olduğu bel ağrılarını erken tespit etmek için zamanında takip ve gerekli muayeneleri yapın.Sırt ağrısına iyi gelen yöntemler en çok merak edilen konulardan biridir. Sırt ağrısına iyi gelen bazı yöntemleri sizler için bir araya getirdik.-İdeal kilonuza ulaşmak için çabalayın.-Düzenli egzersiz yapın.-Dik yürüyün ve dik oturun.-Ortopedik yatakta yatın.-Ağır taşımayın.-D vitamini seviyenizi yükseltin.Sırt ağrısı egzersizleri sadece ağrıyı gidermekle kalmaz, aynı zamanda sırt kaslarını gevşeterek ve güçlendirerek yeni ağrıların önlenmesine de yardımcı olur. Isınma ve gevşeme egzersizlerinden sonra bu sırt egzersizlerini uygulayabilirsiniz;Kapı çerçevesi üzerinde durun, ellerinizi kapı çerçevesine koyun ve öne doğru eğin.Bir sandalyede oturun, başınızı ellerinizin arasına alın, geriye doğru çömelin ve tavana bakın.Sırtınızı duvara yaslayın ve kollarınızı dirsekleriniz ve bilekleriniz duvara değecek şekilde açın. Duvara dokunmadan kollarınızı kaldırın ve indirin.Omuz kemiklerinizi 5 saniye yaklaştırın, ardından rahatlayın.Göğsünüzün altına bir yastık koyarak yüz üstü yatın. Kollarınızı yanlara doğru uzatın, başparmaklarınızı tavana doğru tutun, ardından kollarınızı kaldırıp indirin.Yere oturun ve ayaklarınızı uzatın. Bacakları her iki taraftan kavrayın ve başınızı göbek deliğine doğruElleri ve dizleri ile yerde durmak. Karın kaslarını kasarak omurgayı düzeltin. Karnınızı gevşetmeden sol kolunuzu öne ve sağ ayağınızı geriye doğru uzatın. Daha sonra aynı işlemi sağ kolunuz ve sol ayağınızla tekrarlayın.Sırt ağrısına neden olan ve yaşam kalitesini düşüren etkenler çoğunlukla kas kaynaklı sorunlar olsa da bazı durumlarda sırt ağrısı kalp hastalığı gibi daha ciddi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen ve hangi hastalıklarla ilişkili olduğu bel ağrısının sebebini bulmak için kan tahlili, ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. 'Bel ağrısı için hangi bölüme/doktora gidiyorsunuz?' sorusuna şu şekilde cevap verilebilir. Bel ağrısı 2-3 günden fazla sürerse ve ağrının şiddeti günden güne artıyorsa doktora başvurmanız gerekir. Genellikle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerindeki doktorlar sırt ağrısı şikayetleri için başvururlar. Doktorunuz ayrıntılı bir fizik muayene yapacak ve ağrı geçmişinizi ve rahatsızlık şikayetlerinizi anlamayı umacaktır. Doktorunuz detaylı bir muayeneden sonra sizi Nöroloji Anabilim Dalı'ndaki bir doktora da sevk edebilir.