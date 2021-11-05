  • USD: 9,69 - 9,71
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kekik Çayı Faydaları Nelerdir? Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı faydaları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Kış aylarının gelmesiyle kekik çayı nasıl yapılır ve kekik çayı faydaları oldukça araştırılmaktadır. Peki, kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı zayıflatır mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.11.2021 - 09:47 Güncelleme: 5.11.2021 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Kekik Çayı Faydaları Nelerdir? Kekik Çayı Nasıl Yapılır?
Kekik çayı kış aylarının da gelmesiyle çoğu kişinin tercih ettiği lezzetli çaylardandır. Mis gibi kokusuyla ve sağlık deposu olmasıyla popülerliğini gittikçe arttırmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi kekik çayı nasıl yapılır ve kekik çayı faydaları nelerdir sorularını merak etmektedir. Kekik çayı faydaları için ve kekik çayı nasıl yapılır soruları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Kekik Çayı Faydaları Nelerdir?


Kekik çayı faydaları oldukça merak edilen bir konudur. Kekik çayı içinde bulunan potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulundurması sebebiyle birçok hastalığa iyi gelmektedir. İçinde bulunan antioksidan sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemimizi koruması ve toksinlerden arındırması da kekik çayı faydaları arasında bulunmaktadır. Kekik çayı faydaları arasında şu maddeler de sıralanabilir;


- Hafızayı güçlendirir.
- Ateşi düşürür
- Soğuk algınlığına iyi gelir.
- Kasları gevşetir.
- Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
- Kalp sağlığına faydalıdır.
- Bronşit ve benzeri solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Bağırsak hastalıklarına karşı korur.
- Ağız kokusunu giderir.
- Şişkinliğe iyi gelir.
- Diş eti problemlerine fayda sağlar..
- Regl sancılarını hafifletir.
- Balgam söktürücü özelliğe sahiptir.
- Yaşlanmayı geciktirir.

Kekik Çayı Zayıflatır Mı?


Kekik çayı kilo kontrolü sağlamak isteyen çoğu kişinin oldukça merak ettiği bitki çaylarındandır. Kekik çayı zayıflatır mı sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Kekik çayı metabolizmayı çalıştırmaya oldukça fayda sağlar. Fakat dengeli ve düzenli beslenilmediği sürece kekik çayı tek başına zayıflatan bir içecek değildir.




Kekik Çayı Kaç Kalori


Kekik çayı metabolizmayı hızlandırmasıyla zayıflamak isteyenlerin favori içeceklerinden biri haline gelmiştir. Kekik çayı kalori değeri de bu sebeple en çok merak edilen konulardan biri olmaktadır. Kekik çayı yaklaşık 3 kaloridir.


Kekik Çayı Nasıl Yapılır?


Kekik çayı faydaları sayesinde oldukça popüler olmuştur. Bu sebeple en çok merak edilen sorulardan biri de kekik çayı nasıl yapılır sorusudur. Oldukça kolay olan kekik çayı için öncelikle 1 fincandan biraz daha fazla suyu kaynatmanız gerekmektedir. Kaynattığınız suyun içine yoğunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayarak taze kekik atın. 15 dakika bekledikten sonra süzerek içebilirsiniz. Ayrıca kekik çayınızı daha lezzetli hale getirmek istiyorsanız içine bal veya limon da atabilirsiniz.




Kekik Çayı Zararlı Mı?


Kekik çayı faydalarıyla bilinen lezzetli bir çaydır. Bu sebeple kekik çayı tüketmek isteyen kişiler kekik çayı zararları var mıdır sorusunu da merak etmektedir. Kekik çayının büyük bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fakat alerjik bünyeye sahip kişilerde bazı tepkimelere sebep olabilir. Hamile ve emziren kişilerinde bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Kekik çayı zararları karaciğer ve böbrek rahatsızlığına sahip kişiler üzerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Kekik çayını sıradan insanların da aşırıya kaçmadan tüketmesi tavsiye edilmektedir.


Kekik Çayı Ne Kadar Tüketilmeli


Özellikle sevenleri tarafından kekik çayı ne kadar tüketilmeli sorusu oldukça merak edilmektedir. Kekik çayı da diğer bitki çayları gibi tüketiminde aşırıya kaçıldığında bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sebeple uzmanlar kekik çayını günde iki defadan daha fazla tüketmememizi önermektedir.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bize saldırmazlar' dediği YGP/PKK Tel Rıfat'ı mayınlarla tuzaklıyor!
HDP'li Gülistan Koçyiğit'den skandal 'Türkiye' sözleri!
Sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: Yasal işlem başlatıldı
Bakan Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki
AK Parti ve MHP'nin seçim yasa teklifinde seçmen rötuşu
Otobanda ölüm yolculuğu! Yaşam mücadelesi veren Seda'dan kan donduran ifade: Işığı gördü ama durmadı
Bunu yapan insan olamaz: Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler
Terör finansmanına darbe! Mal varlıkları donduruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması
Asgari ücrete büyük zam yolda: İşte ortaya çıkan üç farklı senaryo
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e terör tepkisi: Bu milletin de bir hesabı var
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
CHP ve İYİ Parti neden ağız değiştirdi?
ABD'den Suudi Arabistan kararı! 650 milyon dolarlık füze satışı
Türkiye düşmanı senatörden yeni skandal: Türk SİHA'ları barış ve insan hakları için tehdit
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
ABD'de George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardım çeki gönderilmiş
Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü! Aralarında belediye başkanı da var
İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu