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Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığı Belirtileri

Soğuk algınlığı genellikle çoğu kişinin yaşadığı bir rahatsızlıktır. Genellikle kendiliğinden geçse bile uzun süreler devam etmesi sebebiyle çoğu kişi soğuk algınlığına ne iyi gelir sorusunu araştırmaktadır. Peki, soğuk algınlığı belirtileri nelerdir? Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığı bulaşıcı mıdır? İşte merak edilenler…

Ekleme: 4.11.2021 - 15:19 Güncelleme: 4.11.2021 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Soğuk Algınlığı Belirtileri
Havaların soğumasıyla beraber çoğu kişi soğuk algınlığına yakalanmaktadır. Bağışıklık sisteminin düşmesi sonucunda vücut dirençsiz bir hale gelmektedir. Boğaz ağrısı, hapşırma, ateş ve benzeri rahatsızlıklar genellikle soğuk algınlığı sonucunda ortaya çıkar. Fakat bu belirtilerin ilerlemesiyle bazen daha ciddi sorunlar yatabilmektedir. Soğuk algınlığı belirtileri bu sebeple göz ardı edilmemelidir.
Kış aylarında genelde herkesin en az 1 kişinin yaşadığı soğuk algınlığı hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle soğuk algınlığı belirtileri arasında bulunan sürekli yorgun hissetme ve halsizlik durumu günlük rutin işleri halledememeye sebep olmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi soğuk algınlığı nasıl geçer ve soğuk algınlığına ne iyi gelir sorularını merakla araştırmaktadır.





Soğuk Algınlığı Belirtileri Nelerdir?


Soğuk algınlığı genellikle kolaylıkla anlaşılabilen bir rahatsızlıktır. Soğuk algınlığı belirtileri arasında ilk olarak boğaz ağrısı meydana gelmektedir. Ayrıca bu durumun ilerleyerek daha ciddi bir hale gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Soğuk algınlığı maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir;

- Boğaz ağrısı
- Kuru öksürük
- Burun akıntısı
- Halsizlik
- Sürekli yorgunluk

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?


Soğuk algınlığının grip gibi daha ciddi bir hastalığa dönüşmeden önce gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz yöntemlerle kendi kendinize soğuk algınlığı tedavisi uygulayabilirsiniz. Fakat durumun daha da ciddileşeceğinden endişeleniyorsanız öncellikle bir doktora başvurmanız tavsiye edilmektedir. Soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

- C vitamini: C vitamini içere besinler soğuk algınlığı için en iyi çözüm olacaktır. Maydanoz, roka, portakal, limon ve kuşburnu c vitaminine örnek verilebilir.
- Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler soğuk algınlığına iyi gelen besinler arasında yer almaktadır.
- Yeşil yapraklı sebzeler: İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde soğuk algınlığı belirtilerini hafifletecektir.
- Balık: Balık içinde bulunan faydalar sebebiyle soğuk algınlığının hızlıca iyileşmesini sağlar.
- Süt ve süt ürünleri: Özellikle yoğurt, kefir ve ayran soğuk algınlığıyla mücadele eden önemli besinlerdendir.
- Bal: Boğazdaki ağrıyı ve tahrişi azaltarak rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olmaktadır.
- Tarçın: Boğaz ağrısını hafifleten önemli bir bitkidir.
- Sarımsak: İçinde bulunan antioksidan sayesinde hastalığın hızla iyileşmesine yardımcı olmaktadır.




Soğuk Algınlığı Bulaşıcı Mıdır?


Soğuk algınlığı genellikle hafif semptomlar göstererek ortaya çıkmaktadır. Soğuk algınlığı bulaşıcı mıdır? 1-2 hafta kadar sonra bu belirtiler kendiliğinden geçmektedir. Fakat uzun süreler devam edebilir ve belirtiler ağırlaşabilir. Bu sebeple soğuk algınlığına yakalanan biri diğer kişilerle çok fazla temas etmemelidir. Çünkü soğuk algınlığı genellikle bulaşıcı bir hastalıktır.


Soğuk Algınlığı Tedavisi


Soğuk algınlığı genellikle kendiliğinden geçen bir rahatsızlık olsa da uzun süreler devam ettiğinde hayat kalitesini düşürebilmektedir. Bu sebeple çoğu kişi soğuk algınlığı tedavisi ve soğuk algınlığı nasıl geçer gibi soruların cevaplarını araştırmaktadır. Soğuk algınlığı ilacı genellikle belirtileri azaltmaya yöneliktir. Genellikle verilen ilaçlar sayesinde hızlıca iyileşme sağlanmaktadır. Bunun yanında soğuk algınlığı için C vitamini takviyesi de uzmanlar tarafından önerilmektedir.

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