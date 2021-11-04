Kayseri'de kargo paketinden 500 bin liralık uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Analiz ve Sokak Suçları görevlilerince yapılan çalışmada M.K. ve C.M.’nin kargo ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçildi.KARGO PAKETİNE GİZLENMİŞ 2 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİOperasyon düzenleyen ekipler, kargo paketi içinde çöp kovasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 35 adet fişek de bulunurken, kargo paketinin göndericisi de yakalandı.PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRAEle geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.