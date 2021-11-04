Kaburga Ağrısı Neden Olur? Kaburga Kemiği Neden Ağrır?
Kaburga kemiği ağrıları meydana geldiğinde çoğu kişinin endişelenmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple kaburga ağrısı neden olur sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, kaburga ağrısı neden olur? Kaburga kemiği neden ağrır? Kaburga ağrısı nasıl geçer? İşte merak edilenler…
Kaburga ağrıları genellikle geçirilen bir kazaya bağlı veya kas gerilmelerinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Fakat kaburga ağrılarının birçok nedeni bulunabilmektedir. Kaburga ağrısı eklem iltihabı sonucunda veya konik hastalıkların meydana getirdiği ağrılar sonucu oluşabilmektedir.
Kaburga ağrısı kişileri oldukça rahatsız eden bir durumdur. Bu sebeple kaburga ağrısı neden olur ve kaburga kemiği neden ağrır soruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Nefes aldığında batma şeklinde meydana gelen kaburga ağrısı oluştuğunda günlük hayatı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu sebeple kaburga ağrısı nedenleri öğrenilip gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kaburga ağrısı neden olur ve kaburga kemiği neden ağrır sorularına cevap alabilmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.
Kaburga Ağrısı Neden Olur?
Kaburga ağrısı nedenleri altında çeşitli nedenler bulunmaktadır. Kaburga ağrısı derin nefes alırken daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kas çekilmeleri, kırık kaburga kemikleri, çatlamalar, eklem ağrıları kaburga ağrısı neden olur sorusuna cevap olarak verilebilir. Bazen tümör veya kalp krizi kaynaklı oluşan ağrılar da kaburga ağrısı nedenleri arasında yer almaktadır. Bununla beraber köprücük kemiğinde meydana gelen yaralanmalar, akciğer problemleri de kaburga kemiği ağrısı neden olur sorusuna cevap verecek niteliktedir.
Ayrıca kaburga kemiği ağrısı neden olur sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;
- Kas çekilmesi
- Kırık kaburga kemiği
- İç organ yaralanmaları
- Spor ve egzersiz kaynaklı yaralanma
- İltihaplanmış kıkırdak
- Reflü
- Travmatik yaralanmalar
- Anksiyete
Kaburga Ağrısı Nasıl Geçer?
Genellikle kaburga kemiği ağrıdığında sorunun neyden kaynaklandığı hemen fark edilememektedir. Bu sebeple önce kaburga ağrısı neden olur iyice öğrenilmelidir. Eğer kaburga kemiği ağrısı ciddi sebeplerden kaynaklanıyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir. Fakat çoğu zaman kaburga kemiği ağrıları kendiliğinden geçmektedir. Evde dinlenerek ve reçetesiz satılan ağrı kesicilerle kemik ağrısı belirtileri hafifletilebilir.
Kaburga Ağrısı Kaç Günde Geçer?
Kaburga ağrıları ciddi bir nedenden kaynaklanmıyorsa genellikle kendiliğinden geçmektedir. Kaburga ağrısı kaç günde geçer? Genellikle kaburga ağrısı 2-4 hafta arasında geçmektedir. Uzun süreler devam eden kaburga ağrılarınız varsa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir.
Kaburga Ağrısı Tedavisi
Ağrı hafif şiddette geliştiğinde genellikle ağrı kesici jellerle ve kremlerle tedavi edilmektedir. Kaburga ağrısı tedavisi ağrı kesici ilaçlarla da uygulanabilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda antidepresanlardan da yardım alınmaktadır.
Çok şiddetli durumlarda kaburga altındaki kaburga altında bulunan sinirler uyuşturularak kaburga ağrısı tedavisi gerçekleştirilmektedir. Çeşitli fizik tedavi yöntemleriyle ve daha birçok ağrı tedavileriyle kaburga ağrısı geçirilmektedir.
Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur?
Göğüs kafesi ağrısı daha çok kaslarla alakalı bir durumdur. Göğüs kafesi ağrısı neden olur? Bu sebeple göğüs bölgesinde oluşan yaralanmalar sonucunda göğüs kafesi ağrısı oluşmaktadır. Göğüs ağrısı ciddi nedenlerden kaynaklanıyorsa mutlaka bir uzman doktora başvurulması gerekmektedir.