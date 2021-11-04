Kaburga Ağrısı Neden Olur? Kaburga Kemiği Neden Ağrır?





Kaburga Ağrısı Neden Olur?



Kaburga Ağrısı Nasıl Geçer?





Kaburga Ağrısı Kaç Günde Geçer?



Kaburga Ağrısı Tedavisi







Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur?

Kaburga ağrıları genellikle geçirilen bir kazaya bağlı veya kas gerilmelerinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Fakat kaburga ağrılarının birçok nedeni bulunabilmektedir. Kaburga ağrısı eklem iltihabı sonucunda veya konik hastalıkların meydana getirdiği ağrılar sonucu oluşabilmektedir.Kaburga ağrısı kişileri oldukça rahatsız eden bir durumdur. Bu sebeplevesoruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Nefes aldığında batma şeklinde meydana gelen kaburga ağrısı oluştuğunda günlük hayatı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu sebepleöğrenilip gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.vesorularına cevap alabilmek için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.altında çeşitli nedenler bulunmaktadır. Kaburga ağrısı derin nefes alırken daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kas çekilmeleri, kırık kaburga kemikleri, çatlamalar, eklem ağrılarısorusuna cevap olarak verilebilir. Bazen tümör veya kalp krizi kaynaklı oluşan ağrılar da kaburga ağrısı nedenleri arasında yer almaktadır. Bununla beraber köprücük kemiğinde meydana gelen yaralanmalar, akciğer problemleri desorusuna cevap verecek niteliktedir.Ayrıcasorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;- Kas çekilmesi- Kırık kaburga kemiği- İç organ yaralanmaları- Spor ve egzersiz kaynaklı yaralanma- İltihaplanmış kıkırdak- Reflü- Travmatik yaralanmalar- AnksiyeteGenellikle kaburga kemiği ağrıdığında sorunun neyden kaynaklandığı hemen fark edilememektedir. Bu sebeple önceiyice öğrenilmelidir. Eğer kaburga kemiği ağrısı ciddi sebeplerden kaynaklanıyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir. Fakat çoğu zaman kaburga kemiği ağrıları kendiliğinden geçmektedir. Evde dinlenerek ve reçetesiz satılan ağrı kesicilerle kemik ağrısı belirtileri hafifletilebilir.Kaburga ağrıları ciddi bir nedenden kaynaklanmıyorsa genellikle kendiliğinden geçmektedir.Genellikle kaburga ağrısı 2-4 hafta arasında geçmektedir. Uzun süreler devam eden kaburga ağrılarınız varsa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir.Ağrı hafif şiddette geliştiğinde genellikle ağrı kesici jellerle ve kremlerle tedavi edilmektedir.ağrı kesici ilaçlarla da uygulanabilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda antidepresanlardan da yardım alınmaktadır.Çok şiddetli durumlarda kaburga altındaki kaburga altında bulunan sinirler uyuşturularak kaburga ağrısı tedavisi gerçekleştirilmektedir. Çeşitli fizik tedavi yöntemleriyle ve daha birçok ağrı tedavileriyle kaburga ağrısı geçirilmektedir.Göğüs kafesi ağrısı daha çok kaslarla alakalı bir durumdur.Bu sebeple göğüs bölgesinde oluşan yaralanmalar sonucunda göğüs kafesi ağrısı oluşmaktadır. Göğüs ağrısı ciddi nedenlerden kaynaklanıyorsa mutlaka bir uzman doktora başvurulması gerekmektedir.