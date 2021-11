C vitamini vücut tarafından oldukça ihtiyaç duyulan bir vitamindir. C vitamini yeteri kadar vücuda alınamadığında C vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple C vitamini faydaları ve C vitamini zararlı mı soruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, C vitamini nelerde var? C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?







C Vitamini Faydaları Nelerdir?

C Vitamini Eksikliği Belirtileri



C Vitamini Nelerde Bulunur?







C Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

C vitamini vücudun ihtiyacı olan önemli vitaminler arasında bulunmaktadır. C vitamini yeteri kadar vücuda alınmadığındagörülmektedir.arasında genellikle ilk bilinen özellik bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemi meydana gelebilecek hastalıklara karşı bizleri korumaktadır. Özellikle çocuklarda C vitamini alımına özen gösterilmelidir. C vitamininin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri de azımsanmayacak kadar önemlidir. Bu sebeplegörülmeye başlandığında mutlaka C vitamini içeren besinler tüketmeniz önerilmektedir.Dışardan alınan besinlerle sağlanabileceği gibi C vitamini takviye olarak da hap şeklinde kullanılabilmektedir. Fakat bu tarz takviyeler bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Takviye edici gıdalar almadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde C vitamini fazlalığı oluşarak bazı problemler ortaya çıkaracaktır.var vebu sebeple en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. C vitamini hakkında daha detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.Kış aylarının gelmesiyle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda artış yaşanmaktadır. Bu tür hastalıkların genel sebebi bağışıklığın düşmesi sonucu oluşmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiarasında en çok bilinen özelliktir. Ayrıcaı arasında şu maddeler de sıralanabilir;- C vitamini içinde bulundurduğu antioksidan sayesinde vücuttaki toksinleri arındırmaktadır.- Tansiyon hastalıklarına iyi gelir ve kan basıncını düzenler.- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu daha dirençli hale getirir.- Saç dökülmesine iyi gelir. Daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.- Katarakt hastalığına yakalanma olasılığını düşürür.- Psikolojik problemlere iyi gelerek stresi azaltmaktadır.- Alerji sorunlarına iyi gelerek belirtileri azaltır.genellikle bağışıklık sisteminin düşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sık sık hasta olan biriyseniz, güçsüz ve yorgun hissediyorsanız bu yeterince C vitamini almadığınıza işaret etmektedir.şu maddeler halinde sıralanabilir;- Bağışıklığın düşmesi- Sürekli grip, nezle ve benzeri hastalıklara yakalanmak- Ciltte meydana gelen problemler- Kas ve kemik ağrıları- Diş etinde meydana gelen rahatsızlıklar- Kilo kaybı- Saç dökülmesi ve saçta meydana gelen problemler- Demir eksikliği sonucunda oluşan kansızlıkC vitamini bulunduran yiyecekler arasında genellikle meyve ve sezeler bulunmaktadır.sonucunda dışardan alınan bazı besinlerle bu eksiklik desteklenebilir. Fakat rahatsızlığınız ciddi boyutlardaysa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız gerekmektedir.sorusu için işte c vitamini içeren besinler;-Limon-Portakal-Mandalina- Brokoli- Kavun- Kırmızı Lahana- Kivi-Domates suyu-Ispanak-Çilek-Kuşburnu-Böğürtlen-Asma yaprağı- Kırmızı biberC vitamini dışardan alınan besinler sayesinde kolayca alınabilen bir vitamindir. Fakatciddi boyutlarda meydana geldiyse mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Doktorun verdiği takviye edici ilaçlarla genellikle bu rahatsızlık yok edilebilir.