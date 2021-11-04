C Vitamini Nelerde Var? C Vitamini Faydaları
C vitamini vücut tarafından oldukça ihtiyaç duyulan bir vitamindir. C vitamini yeteri kadar vücuda alınamadığında C vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple C vitamini faydaları ve C vitamini zararlı mı soruları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, C vitamini nelerde var? C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
C vitamini vücudun ihtiyacı olan önemli vitaminler arasında bulunmaktadır. C vitamini yeteri kadar vücuda alınmadığında C vitamini eksikliği belirtileri görülmektedir. C vitamini faydaları arasında genellikle ilk bilinen özellik bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemi meydana gelebilecek hastalıklara karşı bizleri korumaktadır. Özellikle çocuklarda C vitamini alımına özen gösterilmelidir. C vitamininin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri de azımsanmayacak kadar önemlidir. Bu sebeple C vitamini eksikliği belirtileri görülmeye başlandığında mutlaka C vitamini içeren besinler tüketmeniz önerilmektedir.
Dışardan alınan besinlerle sağlanabileceği gibi C vitamini takviye olarak da hap şeklinde kullanılabilmektedir. Fakat bu tarz takviyeler bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Takviye edici gıdalar almadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde C vitamini fazlalığı oluşarak bazı problemler ortaya çıkaracaktır. C vitamini nelerde var ve C vitamini faydaları bu sebeple en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. C vitamini hakkında daha detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
C Vitamini Faydaları Nelerdir?
Kış aylarının gelmesiyle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda artış yaşanmaktadır. Bu tür hastalıkların genel sebebi bağışıklığın düşmesi sonucu oluşmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi C vitamini faydaları arasında en çok bilinen özelliktir. Ayrıca C vitamini faydaları arasında şu maddeler de sıralanabilir;
- C vitamini içinde bulundurduğu antioksidan sayesinde vücuttaki toksinleri arındırmaktadır.
- Tansiyon hastalıklarına iyi gelir ve kan basıncını düzenler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu daha dirençli hale getirir.
- Saç dökülmesine iyi gelir. Daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.
- Katarakt hastalığına yakalanma olasılığını düşürür.
- Psikolojik problemlere iyi gelerek stresi azaltmaktadır.
- Alerji sorunlarına iyi gelerek belirtileri azaltır.
C Vitamini Eksikliği Belirtileri
C vitamini eksikliği belirtileri genellikle bağışıklık sisteminin düşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sık sık hasta olan biriyseniz, güçsüz ve yorgun hissediyorsanız bu yeterince C vitamini almadığınıza işaret etmektedir.
C vitamini eksikliği şu maddeler halinde sıralanabilir;
- Bağışıklığın düşmesi
- Sürekli grip, nezle ve benzeri hastalıklara yakalanmak
- Ciltte meydana gelen problemler
- Kas ve kemik ağrıları
- Diş etinde meydana gelen rahatsızlıklar
- Kilo kaybı
- Saç dökülmesi ve saçta meydana gelen problemler
- Demir eksikliği sonucunda oluşan kansızlık
C Vitamini Nelerde Bulunur?
C vitamini bulunduran yiyecekler arasında genellikle meyve ve sezeler bulunmaktadır. C vitamini eksikliği sonucunda dışardan alınan bazı besinlerle bu eksiklik desteklenebilir. Fakat rahatsızlığınız ciddi boyutlardaysa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız gerekmektedir. C vitamini nelerde var sorusu için işte c vitamini içeren besinler;
-Limon
-Portakal
-Mandalina
- Brokoli
- Kavun
- Kırmızı Lahana
- Kivi
-Domates suyu
-Ispanak
-Çilek
-Kuşburnu
-Böğürtlen
-Asma yaprağı
- Kırmızı biber
C Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?
C vitamini dışardan alınan besinler sayesinde kolayca alınabilen bir vitamindir. Fakat C vitamini eksikliği belirtileri ciddi boyutlarda meydana geldiyse mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Doktorun verdiği takviye edici ilaçlarla genellikle bu rahatsızlık yok edilebilir.