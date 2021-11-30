Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yunus Göç, 3 aylık oğlu Cihan'ı döverek hastanelik etti.Yaşanan korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu.Hayati tehlikesi olan minik Cihan'ın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken, cani baba Yunus Göç tutuklandı.ANNE TÜM YAŞANANLARI ANLATTIŞiddeti evin odasına gizlediği telefon kamerasıyla kayda alan anne Semra Göç ise olay sonrası ilk kez açıklama yaptı.Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti.Gaziantep’te öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu"BENİ MUTFAĞA GÖNDERİP ÇOCUĞU DÖVÜYORDU"İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine, “İnsan hiç evladını döver mi” diye sorduğunu paylaşan Göç, “Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu."O ANLARI GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ"O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi.” ifadelerini kullandı."ANNEMDEN KAMERALI TELEFON İSTEDİM"Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, “Telefonu almamdan şüphelendi. Ben de öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çokta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım.” dedi."EN AĞIR CEZAYI ALSIN, HAPİSTEN ÇIKAMASIN"Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan."ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU, POLİS KORUMASI İSTİYORUM"Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum.” diye konuştu.