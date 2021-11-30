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Çalışan anneye 5400 lira destek

Çalışan anneleri ilgilendiren 'bakıcı desteği' projesinde verilen hibe destekleri zamlandı. Önümüzdeki yıl çalışan anneler, hükümetin AB ile birlikte finanse ettiği destek programından ayda 375 euro (5.400 TL) alabilecek.

Çalışan anneye 5400 lira destek
Ekleme: 30.11.2021 - 10:36 Güncelleme: 30.11.2021 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Çalışan anneye 5400 lira destek

Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları için başlatılan bakıcı desteği artıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.

375 EUROYA ÇIKACAK

Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek yıl ise destek tutarı 375 euroya (5.400 TL) çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Bilgin, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.

Bilgin, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi için revizyon yapıldı. Çalışan annenin daha önce ücretsiz izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle ücretsiz izin almak durumunda kalan veya kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.

Çalışan Anne Desteği için başvurular, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.

Çalışan Anne Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

Projeden Yararlanabilmeniz İçin Taşımanız Gereken
Şartlar Nelerdir?

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır)
• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya her ay 30
gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.),
• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,
• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
• Bakıcınızın ücretini en az ev hizmetinde çalışanların asgari ücret düzeyinden
ödemeniz ve
• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

Çalışan Anne Desteği Miktarı Ne Kadardır?

Aylık 325 Avro (€)’dur. 2022 yılında aylık 350 Avro’ya çıkarılacaktır. Projenin mali destek ödeme sürecinde, çocuk 36 aylık olana kadar ödeme yapılmaktadır.
• Son aşamada sosyal güvenlik haklarınızla ilgili bilgilendirildikten sonra tebrikler,
hibe desteğini almaya hak kazandınız!
Özel gereksinimli çocuğu olan anneler aylık 375 Avro (€)
ödeme alacaktır.

Bakıcınızın Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

• 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,
• 18 yaşını doldurmuş olması,
• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,
• Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),
• Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması
• “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerin
ilgili bölümlerinden mezun olması.

Çalışan Anne Desteğinden Kaç Kişi Yararlanacak?

Proje; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaktadır.

Projenin uygulandığı illerde, toplam aylık ortalama 3.700 anneye mali destek sağlanacaktır.

Her ilin bir kontenjanı bulunmaktadır.

İstanbul: 2100
Ankara: 800
İzmir :800

Projeye il bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacak.
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