Portakalın Faydaları Nelerdir? Portakal Neye İyi Gelir?

, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir narenciye meyvesidir. Tatlı ve ekşi portakalın pek çok türü olmasına rağmen en yaygın türleri Valencia (özellikle meyve suyu yapımında kullanılan tür), Caracalla, göbek portakalı ve kan portakalıdır. İspanya, Türkiye, Hindistan, Mısır ve Yunanistan her yıl 1 milyon tondan fazla portakal üretirken Alanya ve Phoenix portakalları ülkemizde yetiştirilen tek çeşittir. Portakalı taze meyve olarak yemenin yanı sıra taze sıkılmış meyve suları ve kuru meyvelerden biridir ve günlük beslenmede önemli bir yer tutar. Peki? Kış aylarında sık sık tüketilençok merak edilir.Portakal, içerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarını önleyebilir ve kansere neden olan serbest radikallerle savaşabilir. Bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmaları engeller. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunu yavaşlatarak göz sağlığını destekler. Ayrıca demir emilimini artırarak kansızlığın iyileşmesine yardımcı olur. Demir eksikliği olan kişiler için portakal suyu içmek, C vitamini ve yumurta ve et gibi demir açısından zengin kaynakları elde etmek için faydalı olabilir.Portakalda bulunan C vitamini, stres hormonu kotrizol'ü engelleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Diyabet, kardiyovasküler hastalık, artrit ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıklarda iltihabı azaltabilir.Folik asit önemli bir DNA sentez vitaminidir ve portakalda da bulunur. Bu nedenle özellikle hamile kadınlar olmak üzere portakal yemek, yeterli folik asit alımını destekleyerek doğuştan gelen kusurları önleyebilir.Portakal yemek böbrek taşlarına da iyi gelir. Portakalda bulunan sitrat, böbreklerde kalsiyum birikimini önleyerek taş oluşumunu engelleyebilir.Günlük meyve alımı, gerekenden daha fazladır ve bu da kilo alımına neden olabilir. Yetişkin meyve alımı günde 2-4 meyve ile sınırlandırılmalı, günde 1 portakal yemek C vitamini ihtiyacının çoğunu karşılamaya yeterlidir. Ayrıca portakalları meyve suyu sıkmak yerine taze meyve olarak yemek, daha iyi lif alımını sağlayacak ve porsiyon boyutunu kontrol etmeye yardımcı olacaktır.Portakal asidik bir meyve olduğu için özellikle gastrit, reflü veya ülser ve diğer sindirim hastalıklarından muzdarip kişilerde mide ekşimesi, şişkinlik veya gaz gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bununla birlikte, kumarin kan sulandırıcı kullanan kişiler, günlük portakal tüketimini 1 portakaldan daha azıyla sınırlamalıdır. Ayrıca şeker hastalığı veya insülin direnci olan kişilerde daha iyi kan şekeri kontrolü sağlamak için ara öğünlerde portakal, pişmemiş kuruyemiş veya protein kaynakları (süt ve yoğurt gibi) ile tüketilmesi ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi önerilir.