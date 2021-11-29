Lodos Ne Zaman Bitecek? İstanbul'da Lodos Ne Zaman Bitecek?

Lodos Ne Zaman Bitecek?



Birçok şehirde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul da bu illerden biri olmasına rağmen bazı vapur seferleri iptal edildi. Bunun üzerine '?' soruları araştırılmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamalar.Son değerlendirmeye göre, ülkenin batısında güney ve güneybatıdan (lodos) başlayarak Güney Ege Denizi, Batı Akdeniz İç, İç Anadolu ve Karadeniz, kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli fırtınalar (50-80 km/s) ) Yön, yarın (Pazartesi) sabahın ilk saatinden başlar. Bu bölge ve Kuzey Ege Denizi'nin batı kesiminin kuvvetli ve tam ölçekli bir fırtına (70-110 km/sa) şeklinde Batı Karadeniz'e esmesi beklendiğinden, çatıların uçuşmasını önlemek için özen gösterilmesi, ağaçların ve telefon direklerinin çökmesi, soba ve duman Zehirlenme ve ulaşımın aksaması gibi olumsuz etkiler.29.11.2021 06:00 - 29.11.2021 23:59 tarihleri arasında lodosun bitmesi bekleniyor.