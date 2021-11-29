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ATOM'dan karada da 'tam isabet': 500 parçaya bölünüyor

ASELSAN, hava unsurlarına karşı geliştirdiği akıllı ATOM mühimmatı, artık karada kullanılabilecek. ATOM ve SARP entegrasyonun test vuruşu ilk kez görüntülendi. Namludan çıkınca ne zaman patlayacağı komutlandırılan ATOM 500 şarapneli ile patlıyor.

Ekleme: 29.11.2021 - 16:33 Güncelleme: 29.11.2021 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
ATOM'dan karada da 'tam isabet': 500 parçaya bölünüyorASELSAN mühendisleri çok kritik bir mühimmatı daha yerli sisteme entegre etti. Savunma sanayiinde Türkiye'ye yeni bir üstünlük kazandıracak o atış gerçekleştirildi.

Ateşlenmeden önce ne zaman patlayacağı ayarlanabilen ve böylece namludan çıktıktan sonra istenen zamana göre kendini patlatan ATOM, içindeki 500 şarapneli hedefe dogru saçan 'akıllı' bir mühimmat...

Daha önce hava unsurlarına karşı kullanılan ATOM artık kara hedeflerini de vurabilecek. Peki bu dönüşüm nasıl sağlandı?

ASELSAN, daha önce geliştirdiği akıllı ATOM mühimmatı ile uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile pek çok dost ve müttefik ülkede kullanılan SARP silah sistemini birbirine entegre etti.

Yeni entegrasyonla birlikte hendek, duvar, kaya, mağara gibi korunaklar artık korunak olmaktan çıkacak.



500 şarapneli ile patlıyor

Akıllı Mühimmat ve Aktif Koruma Sistemleri Program Müdürü Güven Solak ATOM'un kabiliyetini şöyle anlatıyor:

“Siper, sütre benzeri bir engelin arkasındaki hedefi geçtikten sonra tam istediğimiz noktada patlayıcı dolgunun infilakı sonrasında gövdesi 500'den fazla küçük çelik parçacığa ayrılabiliyor ve bunlar şiddetli bir şekilde etrafa saçılım gerçekleştirirken şarapnel etkisiyle hedefe karşı etkinlik gösterebiliyoruz.”



Nerede, ne zaman patlayacağı komutlandırılıyor

Ateşlenmeden önce ne zaman patlayacağı ayarlanabilen ve böylece namludan çıktıktan sonra istenen zamana öore kendini patlatan ATOM, içindeki 500 şarapneli hedefe dogru saçıyor. Peki bu yetenek karada nasıl üstünlük sağlıyor?

Keskin nişancıları vuracak

Özellikle meskun mahal operasyonlarında güvenlik güçlerine yönelik en büyük tehditlerden bir tanesi keskin nişancılar. Binaların içerisine gizlenen keskin nişancılar işte bu entegrasyon sayesinde güvenli, uzak bir mesafeden saklandıkları yerde etkisiz hale getirilecek.

SARP uzaktan kumandalı silah sistemleri entegrasyonuna ait ilk test atışını TRT Haber görüntüledi.

Sistem test atışının tamamlanmasıyla birlikte, seri üretime hazır hale geldi. Sistem hızlı bir şekilde TSK envanterine eklenebileceği gibi ciddi bir ihraç potansiyeli de taşıyor.
Entegrasyon araç üzerindeki SARP'larda da mobil olarak kullanılabilecek.


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