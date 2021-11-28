Solunum Yetmezliği Neden Olur.? Solunum Yetmezliği Belirtileri

Solunum Yetmezliği Neden Olur?

Solunum Yetmezliğine Neden Olan Hastalıklar

Solunum Yetmezliği Belirtileri

Solunum Yetmezliği Tedavisi

ortaya çıktığı zaman çoğu kişinin hayat kalitesinde bozulmalar meydana gelir. Bu sebeple en sık merak edilen konular arasında solunum yetmezliği neden olur ve solunum yetmezliği tedavisi nedir soruları bulunur. Solunum yetmezliği birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple solunum yetmezliği hakkında yeterli bilgiye sahip olarak alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilir.vesorularına cevap almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple bu rahatsızlıktan muzdarip çoğu kişinin en çok merak ettiği konular arasındasorusu yer alır. Solunum yetmezliği akciğerlerin yeteri kadar oksijen almamasına bağlı olarak meydana gelir. Nefes alıp verme sırasına gelişen oksijen alma ve karbondioksiti dışarı verme durumu yeterince iyi bir şekilde gerçekleşmediği için kan yeterince temizlenemez. Bunun sonucunda kan asitlenir ve solunum yetmezliği problemi ortaya çıkar. Solunum yetmezliğinin iki farklı çeşidi bulunur. İlk olarak ortaya çıkan solunum yetmezliği vücudun oksijen alamamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Oksijenin eksik olmasına bağlı bir durumdur. Diğer solunum yetmezliği çeşidi ise vücuttaki karbondioksitin dışarı atılamamasıyla ortaya çıkar.için birçok madde sıralanabilir. Solunum yollarına bağlı olarak oluşan birçok rahatsızlık sonucunda yeteri kadar nefes alamama sorunu ortaya çıkabilir. Bu sebeple bu hastalıkların getirileri arasında solunum yetmezliği ortaya çıkar. İşte-KOAH, astım, zatürre, bronşektazi yani hava yollarının kalıcı olarak genişlemesi, pnömotoraks yani akciğerden hava kaçağı gibi akciğer hastalıkları-Akciğer ödemi-Obezite-KOAH, ciddi astım gibi akciğer hastalıkları-Zehirlenmeler (ilaç vb.)-Kimi kas hastalıkları-Beyin ve omurilik hasarlarıkişiden kişiye farklılık gösterse de benzer şekillerde ortaya çıkar. Bu belirtiler ortaya çıktığında dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi büyük önem taşır.şu maddeler halinde sırlanabilir;-Nefes darlığı-Ağız, göz ve tırnak çevresinde ve ciltte ortaya çıkan mavimsi bir renk-Hızlı kalp atışı-Öksürük veya hırıltı-Şiddetli baş ağrısı-Soluk hızında artış-Kafa karışıklığı veya oryantasyon bozukluğu-Kas seğirmeleri-Yüksek tansiyon-Baş ağrısı-Uykuluk ve uyuşukluk-Aritmi-Nöbet-Bayılma-Panik atakgenellikle bu rahatsızlığa neyin sebep olduğu bulunarak ve uygun tedavinin planlanmasıyla gerçekleştirilebilir.büyük önem taşıyan durumlardan birisi de sigaranın bırakılmasıdır. Sigara bu rahatsızlığın daha kötü bir şekilde ilerlemesine sebebiyet verir. Doktorlar tarafından verilecek ilaçlar ve uygun tedavilerle solunum rahatsızlığı problemi kolaylıkla giderilebilir. Oksijen tedavisi ve birçok cerrahi işlem bu hastalığın tedavisi için kullanılabilir.