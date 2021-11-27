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Şeker Hastaları Meyve Yiyebilir Mi? Şeker Hastaları Ne Kadar Meyve Yemeli?

Kışın gelmesiyle birlikte grip ve benzeri hastalıklardan korunmak için tükettiğimiz meyve ve meyve suları şeker hastalarında kontrol edilemeyen kan şekeri seviyelerine neden olabiliyor. Peki Şeker Hastaları Meyve Yiyebilir Mi? Şeker Hastaları Ne Kadar Meyve Yemeli?

Ekleme: 27.11.2021 - 16:52 Güncelleme: 27.11.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Şeker Hastaları Meyve Yiyebilir Mi? Şeker Hastaları Ne Kadar Meyve Yemeli?
Şeker hastalarının beslenme tedavisine uygulanan diyet planı sağlıklı beslenme planıdır. Sadece kan şekerini hızla yükselten ve insülin hormonlarının ani salınımına neden olan besinler diyetten çıkarılır. Çıkarılan yemde meyve yoktur. Meyve şekeri kan şekerinizi hızla yükseltebilir ancak miktarını ayarladığınızda bu diyetiniz için bir sorun oluşturmaz. Öğün aralarında bir avuç meyve yemek, içerdiği lif ve vitaminler için iyidir. Ancak kilo artarsa ​​aynı anda kan şekeri yükselir ve bu da vücuda zararlıdır. Meyve seçerken kuru meyveler yerine taze meyveleri tercih etmeliyiz. Meyveler kuruduklarında içerdikleri suyu kaybederler ve bu da şeker içeriğinin artmasına neden olur. Peki Şeker Hastaları Meyve Yiyebilir Mi? Şeker Hastaları Ne Kadar Meyve Yemeli? İşte şeker hastalarının tüketmesi gereken meyve miktarı:

Şeker Hastaları Meyve Yiyebilir Mi

Şeker Hastaları Meyve Yiyebilir Mi?

Taze sıkılmış meyve suları ve pastörize meyve suları şeker hastaları için uygun değildir. Bir bardak meyve suyu yapmak için en az 3-4 porsiyon meyveye ihtiyacımız var. Ekstrüzyon işlemi sırasında meyvenin içindeki küspe bozulur, bu durumda daha fazla meyve ve daha az lif tüketiriz. Bu da kan şekerinin daha hızlı yükselmesine neden olur. Kullanamadığımız bu şekerler vücut tarafından trigliseritlere ve ürik aside dönüştürülür. Gün içerisinde 1-2 porsiyon meyve yemek size fayda sağlayacak olsa da 4-5 porsiyon yemek sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Çünkü;

-Diyabet hastaları özellikle meyveleri belirli porsiyonlar içerisinde tüketmeliler. Fazla meyve tüketimi zarar verebilir.
-Ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerini dengeler bu nedenle ana öğünden 2 saat sonra meyve ile ara öğün yapılması sağlıklı olacaktır.
-Meyve suları smoothie şeklinde 100 ml'yi geçmeyecek şekilde tüketilmesi sağlıklıdır.

Ayrıca:
-Meyve suları yerine taze meyve tercih edin.
-Meyve seçerken kurutulmuş meyve yerine yaş meyve tercih edin.
-Meyveleri kabukları ile tüketin.

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