Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?

Bin aydan daha hayırlı olan, Ramazan'ın son günlerine denk geliyor. İslam dünyasında Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi 4 rek'at veya 12 rek'at olarak kılınabilir. Kadir Suresi ile birlikte infaz edilmelidir. Peki? Kadir Gecesi, İslam aleminin önemli bereket gecelerinden biridir. Bu, Allah'ın Kuran'ı Muhammed'e Cebrail aracılığıyla indirdiği geceydi. Kadir gecesi 4 rek'at veya 12 rek'at olarak kılınabilir. Ancak bu namaz Kadir Suresi ile kılınmalıdır. İşte...Kadir gecesi 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Kadir Suresi okunarak kılınmalıdır.Birinci rekatta Fatiha ve 3 Kadir Kur'an, ikinci rekatta Fatiha ve 3 İhlas Kur'an, üçüncü rekatta Fatiha 3 Kur'an ve 3 Kadir, 4 Üç İhlas Gulan ve Fatiha Lakat şeklindedir. Kadir namazlarında her iki rekatta bir kişi Tahiya'da oturur. Selamın ardından 11 defa 'Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denildi. Ardından 100 defa İsra Suresi, 100 defa Kadir Suresi okundu. Kadir Gecesi namazının maksadı şu şekildedir:-“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bildirilir. Bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini 'Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır' (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.