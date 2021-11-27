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Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?

Nimetlerle dolu gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nde bütün gece namaz kılanlar Kur'an-ı Kerim sureleri ve duaları okurlar. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, Ramazan'ın son günlerine denk geliyor. Peki Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?

Ekleme: 27.11.2021 - 14:04 Güncelleme: 27.11.2021 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan'ın son günlerine denk geliyor. İslam dünyasında Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi 4 rek'at veya 12 rek'at olarak kılınabilir. Kadir Suresi ile birlikte infaz edilmelidir. Peki Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat? Kadir Gecesi, İslam aleminin önemli bereket gecelerinden biridir. Bu, Allah'ın Kuran'ı Muhammed'e Cebrail aracılığıyla indirdiği geceydi. Kadir gecesi 4 rek'at veya 12 rek'at olarak kılınabilir. Ancak bu namaz Kadir Suresi ile kılınmalıdır. İşte Kadir Gecesi Namazı Kılınışı...

Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?

Kadir gecesi 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Kadir Suresi okunarak kılınmalıdır.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Birinci rekatta Fatiha ve 3 Kadir Kur'an, ikinci rekatta Fatiha ve 3 İhlas Kur'an, üçüncü rekatta Fatiha 3 Kur'an ve 3 Kadir, 4 Üç İhlas Gulan ve Fatiha Lakat şeklindedir. Kadir namazlarında her iki rekatta bir kişi Tahiya'da oturur. Selamın ardından 11 defa 'Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denildi. Ardından 100 defa İsra Suresi, 100 defa Kadir Suresi okundu. Kadir Gecesi namazının maksadı şu şekildedir:

-“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesinde Okuduğu Dua Nedir?


Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:
-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.
- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

Kadir Suresi Nasıl Okunur?


İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresinin Anlamı Nedir?


Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi Fazileti


Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bildirilir. Bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini 'Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır' (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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