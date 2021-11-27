Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?



Çocuklarda Grip ve Koronavirüs Belirtileri Benzer Mi?



Çocuklarda Koronavirüs ve Grip Nasıl Ayırt Edilir?





Çocuklarda Grip Belirtileri Nelerdir?



Çocuklar Koronavirüsten Nasıl Korunmalı?



Covid-19 virüsü çocuklarda görülebilmekte ve tüm yaş gruplarını etkilemektedir. Özellikle yüz yüze eğitimin başlangıcında çocuklarda Covid-19'un görülebileceği unutulmamalıdır. Ancak Covid-19 semptomlarının çocuklarda görülen grip üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzemesi nedeniyle ailelerin kafası karışabilir. Bu durumda çocuğun koronavirüs veya grip olup olmadığının belirlenmesi önemlidir; bir çocuk doktoru ile görüşülmesi, gerekirse PCR testinin yapılması ve doktor tavsiyesine göre grip ve Covid aşılarının yapılması hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Peki? Sizler içinbir araya getirdik.Halsizlik ve enerji kaybıYüksek ateş durumuŞiddetli boğaz ağrısıŞiddetli öksürükTat ve koku alamamaGöğüs ağrısı çekmekYemek yemek istememekAnormal şekilde görülen cilt döküntüleriBulantı, kusma ve ishalle karşı karşıya kalmaBurun akıntısı yaşamakŞiddetli karın ağrısıKas ağrısı yaşamakKoronavirüste bazı çocuklar grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını yaşayabilir. Bu durum özellikle sonbahar ve kış aylarında kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaşıyoruz. Çünkü koronavirüsün semptomları diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer.Grip ve Covid-19 semptomları benzerdir. Gripte, hasta bir kişiyle temasa girerseniz, hastalık 1 ila 4 gün içinde, Covid-19 belirtileri ise temastan sonraki 2 ila 14 gün içinde ortaya çıkabilir. Genel olarak konuşursak, Covid-19 semptomları temas ağırlıklı olmak üzere 4-5 gün içerisinde başlayabilmektedir.Ayırıcı tanı için çocuklardan PCR testi, boğaz kültürü veya grip tarama testleri istenebilir. Çocuğunuzun Covid olduğundan şüpheleniyorsanız ve hastalık belirtileri gösteriyorsanız, burnunuzdan ve boğazınızdan gerçek sürüntüler alarak PCR testi yapabilirsiniz.Ani başlayan yüksek ateşHalsizlikBaş ağrısıKas ve eklem ağrılarıÖksürük,Burun akıntısıBurun tıkanıklığıBoğaz ağrısıTitremeBulantı ve kusmaÇocukları Covid-19 enfeksiyonundan korumak için alınan temel önlemler, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için kullanılanlarla aynıdır. Bu nedenle ellerinizi sık sık ve doğru bir şekilde yıkamalı, maskesiz kapalı bir ortamda değil, sosyal mesafeyi korumalısınız. Kapalı ortam pencerelerle havalandırılmalıdır. Taze sebze ve meyve yemek, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmede faydalıdır. Bol su için, çocuğunuzu mevsime göre giydirin ve düzenli uyumasına dikkat edin. Çocukları hareketsiz bir yaşamdan uzak tutmak ve mümkün olduğunca çok fiziksel aktivite yapmak da önemlidir.yukarıda belirttiğimiz gibidir. Eğer çocuğunuz bu belirtilere sahipse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanızı öneririz.