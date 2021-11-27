Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür: Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür açıklaması yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.Törende, Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı' takdim edildi.'BU ÂLİ NİŞANI ŞEREFLE TAŞIYACAĞIM'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür açıklaması yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım. Başta Devlet Başkanı kadirli doğanım Sayın Berdimuhammedov'a ve tüm Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.