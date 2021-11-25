TUİK TEFE TÜFE Kasım Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar?

Kasım Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Ekim Ayı Enflasyonu Ne Kadardı?



Enflasyon Nasıl Hesaplanır?



TEFE ve TÜFE Nedir?

TÜFE Nasıl Yorumlanır?

Her ay açıklanan enflasyon oranları sebebiyle çoğu kişi ayın sonuna gelinmesiyle çoğu kişi sonuçları merak ediyor. TUİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları özellikle memurlar tarafından araştırılıyor.vesorusu oldukça aratılıyor. Aralık ayına çok az bir zaman kalması sebebiyle çoğu kişi açıklanacak sonuçları bekliyor.hakkında daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan veriler çoğu vatandaş tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu sebeple en merak edilen sorular arasında Kasım 2021 enflasyon oranı vesorusu oldukça merak ediliyor.Ekim ayında açıklanan veriler de oldukça merak edilmişti. TÜFE ekimde aylık tabanda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 5,24 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon 19,89 iken fiyatları yüzde 46,31 olarak açıklandı.Enflasyon konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilen sorulardan biri desorusudur. Enflasyon artışının ölçülmesi enflasyon haddi ile gerçekleştirilir. Enflasyon genel fiyatta ortaya çıkan artışla önceki dönemdeki fiyatın arasındaki farkın 100 ile çarpılması sonucu elde edilir. Aylık ve yıllık olarak ortaya çıkan bu artışlar ise enflasyonu meydana getirir.TÜFE ve TEFE oranı çoğu kişi tarafından merak edilen konulardandır.sorusu da bu sebeple aratılıyor. TÜFE olarak adlandırılan Tüketici fiyatları endeksi sonucunda yıllık enflasyonda ortaya çıkan farklılıkları bulma amacıyla TÜFE hesaplanır. Belirli olarak seçilen bir sene temel olarak kabul edilerek bir karşılaştırma elde edilir. Bu karşılaştırma sonucunda alım gücünde herhangi bir farklılığın çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Toptan eşya fiyat endeksi olarak adlandırılan TEFE de sıklıkla araştırılan konulardandır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanarak belirlenen bu oran 2005 senesindben beri Devlet İstatistik Enstitüsü ÜFE’yi kullanmaya başladı.TÜFE hakkında sıklıkla sorulan sorulardan birisi desorusudur. TÜFE’nin temel bir dönemin baz alınması gereklidir. Ardından hangi ayın veya yılın karşılaştırılacağının da belirlenmesiyle TÜFE oranı hesaplanır. Karşılaştırılan iki dönem arasında ortaya çıkan fark kişinin satın alım gücünü belirleme amacıyla hesaplanır.Enflasyonda meydana gelen değişiklikler ve son durum sıklıkla merak edilen sorulardandır. Her ay belirli aralıklarla açıklanan ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen bu oran açıklandıktan sonra yıllık enflasyon ortaya çıkmış olacak. Bu sebeple enflasyondaki son durum sık sık aratılan konulardandır. Aralık ayına az bir süre kalmasıyla çoğu kişi de bu konu hakkında açıklanacak olan verileri bekliyor.