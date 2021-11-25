ŞOK Aktüel Kataloğu Yayınlandı: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı mı?
ŞOK Hafta sonu indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Pek çok kişinin beklediği ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğu ürünlerinde çeyiz eşyalarından yatak odası takımlarına kadar pek çok ürün yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. İndirim takip edenlerin merakla belediği ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğunda efsane indirimler yer alıyor. ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin çoğun 100 TL'nin altına satışa sunuluyor. Özellikle yeni evlenecek olanlar için indirimli çeyiz seti ve ev ürünlerinin yer aldığı ŞOK kataloğu bu hafta marketlerde olacak. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğu...
Bu hafta ŞOK indirimli ürünler kataloğunda Cem Marble Unique tencere, balık tavası, Goldmaster 3'lü blender seti, Acar Atom kek kalıbı, Soley 8 parça çeyiz seti ve pek çok ürün marketlerde yerini alacak.