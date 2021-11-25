ŞOK Aktüel Kataloğu Yayınlandı: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı mı?

ŞOK Hafta sonu indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Pek çok kişinin beklediği ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğu ürünlerinde çeyiz eşyalarından yatak odası takımlarına kadar pek çok ürün yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte ŞOK hafta sonu indirimli ürünler kataloğu...