Kuzey Kore’de akılalmaz ceza! Squid Game dizisini ülkeye sokan kişi…

Dünyanın en kapalı ülkesi olan ve vatandaşlarına uyguladığı ağır cezalarla gündemden düşmeyen Kuzey Kore’de bu kez de Squid Game dizisi, büyük bir kriz yarattı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisini Kuzey Kore'ye sokmakla suçlanan kişi için idam cezası kararı verildiği öğrenildi.

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, dış dünyaya kapalı yönetim biçimiyle bilinen Kuzey Kore'yi karıştırdı.Batı kültürünün halk tarafından benimsenmesini engellemek amacıyla sert tedbirlere başvuran Pyongyang yönetimi, diziyi ülkeye sokmakla suçlanan bir kişiyi idam cezasına çarptırdı.DİZİYİ İZLEYEN ÖĞRENCİYE MÜEBBETSquid Game dizisini satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilirken, seriyi izleyen diğer 6 öğrenciye de 5 yıl ağır işlerde çalışma cezası verildi.Güney Kore medyasının Kuzey Koreli kaynaklara dayandırdığı haberde, cezalandırılan öğrencilerin okuduğu okulda görevli öğretmenlerin de olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı kaydedilirken, okul yöneticilerinin ise sürgün riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.YASAKLARA RAĞMEN YAYILIYORİnternet erişimi, televizyon yayınları ve her türlü kültürel içeriğin devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore'de yönetim, halkın her hareketini yakından takip ediyor.Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından, 'İnsanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği' olarak nitelenen Squid Game'in ise ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.