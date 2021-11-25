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Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Ekleme: 25.11.2021 - 10:22 Güncelleme: 25.11.2021 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

Hiçbir vatandaşımızın tedavisini dışarıda aranmayacağı sağlık altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü azaltmak için düzenlemeler yapmaktayız.

Doktorların sabit ek ödemelerini arttırmak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyaç var. Türkiye hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Öncelikli olarak topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmış durumdayız.

Hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, evde sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması gibi hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Amacımız tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin etkili, verimli sunulmasıdır.

SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor.
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