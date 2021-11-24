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Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ve asgari geçim indirimi (AGİ) zammı için geri sayım başladı. İlk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücretteki artış, Asgari Geçim İndirimi'ni de yukarı çekecek.

Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?
Ekleme: 24.11.2021 - 11:19 Güncelleme: 24.11.2021 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak..

Asgari ücretle birlikte 20 milyona yakın işçi ve memurun asgari geçim indirimi artacak..

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4650 lira olurken çalışanın eline 3673 lira geçecek.

Peki AGi ne kadar olacak?

İşte yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30'luk zam oranlarına göre AGİ hesaplaması

Asgari ücrette yüzde 15 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 308 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 370 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocuklu da 362 liradan 416 liraya çıkacak..

Asgari ücrette yüzde 20 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 321 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 386 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocuklu da 362 liradan 434 liraya çıkacak..

Asgari ücrette yüzde 25 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 337 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 402 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocuklu da 362 liradan 452 liraya çıkacak..

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocuklu da 362 liradan 471 liraya çıkacak..

Asgari ücretle birlikte birçok ödeme kalemi de değişecek. Çalışanların medeni hali, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre AGİ, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı da aynı oranda artacak. Asgari ücret zammı yaşlılık aylığından isteğe bağlı sigortalılığa, doğum, askerlik borçlanmasından sağlık sigortası primine kadar her alanda artışı da beraberinde getirecek..

DOĞAN, OKUYAN ÇOCUĞU MUTLAKA BİLDİRİN

Maaşı vergilendirilen tüm çalışanlar AGİ alabiliyor. Bekâr olan ya da eşi çalışan çocuksuz çalışanlar asgari geçim indirimini maaşlarının içerisinde alır. Eşi çalışmayanlara da AGİ ayrıca ödeniyor. AGİ ödenekleri devlet tarafından yapılmakla beraber her indirim işverenin vergisinden düşülüyor. AGİ'si ödenmeyen çalışan iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip bulunuyor..

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine tabi bulunuyor. Boşanan çiftlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda; çocukların velayetine sahip olan faydalanabiliyor. Eksiksiz ödenmesi için çalışanın özellikle özel sektörde çalışanların 'Aile Durum Bildirim Formu''nu eksiksiz ve doğru doldurması, yanlış beyan içermemesi gerekiyor. Bilgilerin doğruluğu çalışanın sorumluluğunda bulunuyor..

BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor..

Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir..

TÜM ÜCRETLİLER AYNI SEVİYEDE ALIYOR

Ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları aynı olan gerçek usulde ücret geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanıyor..

Eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile aynı şartlarda eşi çalışmayan ve dört çocuğu bulunan ve 10 bin lira ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı aynı oluyor..
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Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?
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