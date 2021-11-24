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Arctic Monkeys Konseri Nerede? Arctic Monkey Konseri Kaçta? Arctic Monkeys Biletleri Ne Kadar? 2022 Arctic Monkeys Bilet Fiyatları

Arctic Monkeys İstanbul'a geleceğini duyurduktan sonra birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Arctic Monkeys konseri nerede ve Arctic Monkeys konseri kaçta soruları özellikle aratılıyor. Peki, Arctic Monkeys konseri kaçta? Arctic Monkeys biletleri ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.11.2021 - 11:57 Güncelleme: 24.11.2021 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Arctic Monkeys Konseri Nerede? Arctic Monkey Konseri Kaçta? Arctic Monkeys Biletleri Ne Kadar? 2022 Arctic Monkeys Bilet Fiyatları
Arctic Monkeys grubunun Türkiye konserinin duyurulmasının ardından grubu seven ve hayran olan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Arctic Monkeys grubunun İstanbul'da düzenlenecek konseri için kişi Arctic Monkeys konseri ne zaman ve Arctic Monkeys konseri saat kaçta sorularına cevap arıyor. Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Malley üyelerinden oluşan grup için çoğu hayranı gün saymaya başladı. Birçok hayrana sahip olan ünlü grup hakkında oldukça araştırma yapılıyor. Özellikle en merak edilen sorular arasında Arctic Monkeys bilet fiyatları ve Arctic Monkeys biletleri ne kadar sorusu da yer alıyor. Arctic Monkeys konseri hakkında daha fazla merak edilenler için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Arctic Monkeys Konseri Ne Zaman?


Arctic Monkeys konserinin İstanbul'da yapılacağının duyurulmasının ardından çoğu kişi Arctic Monkeys konseri ne zaman ve Arctic Monkeys konseri saat kaçta sorularını merak etmeye başladı. Arctic Monkeys konserinin 9-10 Ağustos tarihlerinde Zorlu PSM' de yapılması bekleniyor.

Arctic Monkeys Konseri Nerede?


Arctic Monkeys Biletleri Satışta Mı?


Arctic Monkeys bilet fiyatı çoğu kişi tarafından araştırılıyor. En sık sorulan sorular arasında 20221 Arctic Monkeys bilet fiyatı ve Arctic Monkeys konseri fiyatı merak ediliyor. 24 Kasım'da bilet satışlarının başlayacağının duyurulmasının ardından çoğu kişinin beklediği gün geldi çattı. Passolig üzerinden satılmaya başlanacak olan biletler hakkında daha fazla bilgiye passo.com.tr üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Arctic Monkeys Kimdir?


Arctic Monkeys grubu 2002 senesinde İngiltere'de kuruldu. 16 yaşında olan Alex Turner'in hediye olarak gitar istemesinin ardından toplanarak oluşturulan grup birçok yerde çalmaya başladı. İlk konserlerinin 13 kişiye verilmesinin ardından birçok yerde konser veren grup yavaş yavaş tanınmaya başlamıştır. Piyasaya sürülen altı albümleri şu şekilde;
-Whatever People Say I Am,
-That's What I'm Not (2006 )
-Favourite Worst Nightmare (2007 ),
- Humbug (2009),
-Suck It and See (2011 ), AM (2013 )
-Tranquility Base Hotel & Casino (2018),
-At the Apollo (2008 ).


Arctic Monkeys Anlamı Ne?


Çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasında Arctic Monkeys anlamı ne sorusu yer alır. Grubun adının Jamie Cook tarafından konulduğu belirtilenler arasında yer alıyordu. Arctic Monkeys Türçe'ye kutupsal maymunlar olarak çevriliyor. Ayrıca Alex Turner grubun ismiyle alakalı ““Bu bir grup için çok kötü bir ad seçimi” ifadelerini kullanmıştır.

Arctic Monkeys Konseri Nerede?

Alex Turner Kimdir?


Alexander David Turner Arctic Monkeys grubunun kurucusu olarak tanınır. Bu sebeple çoğu kişi tarafından merak edilir. İngiliz asıllı olan ünlü solist 6 Ocak 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2022 senesinden beri Arctic Monkeys grubunda yer alıyor. Birçok hayranı bulunan ünlü müzisyen aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik gibi işlerde de çalışıyor. Alex Turner'in ismi birçok kişiyle anılmasına rağmen son ilişkisinin Louise Verneuil ile olduğu bilinenler arasındadır.



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