  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15’i muvazzaf 47 asker ile 65’i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Ekleme: 23.11.2021 - 09:20 Güncelleme: 23.11.2021 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlara imza atan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerine FETÖ üyesi 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 01.00 sıralarında haklarında gözaltı kararı verilen 15'i muvazzaf 47 asker ile 65'i 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 112 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

7 ALBAY 12 ÜSTEĞMEN 25 ASTSUBAY

Hakkında İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 7'si Albay, 1'i Binbaşı, 12'si Üsteğmen, 2'si Teğmen, 25'i Astsubay rütbesinde, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 5'i Kara Kuvvetleri, 37'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 15'i muvazzaf 47 asker şahıs olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

22 OPERASYONDA 3 BİN 338 GÖZALTI KARARI

İzmir'de FETÖ'ye yönelik önemli operasyonlar yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,19 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar, 22 ayrı operasyona imza attı. Aralarında 2 bin 206'sının muvazzaf, 618'inin muvazzaf olmayan asker şahıs ile 544'ünün darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olan toplam 3 bin 338 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararının verildiği operasyonlarda şüphelilerden bin 481'i tutuklandı. 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı belirtildi.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
TBMM'de 'Selahattin Demirtaş teröristtir' tartışması: MHP ve HDP'liler birbirine girdi!
Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin