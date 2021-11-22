CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden mezun olduktan sonra vatani görevini yapmaya giden 28 yaşındaki Raşit Aydın 29 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşmüştü.Aydın'ın şehadet haberinin ardından MHP'li Meclis üyeleri CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'den, Şehit Raşit Aydın'ın isminin, Bilecik'te belediyeye ait bir sosyal tesiste yaşatılması istedi. Meclise ek önerge sunan MHP'li üyelerin önergesi oybirliği ile kabul edildi.ARADAN 2,5 YIL GEÇTİ SES YOKBaşkanlığını CHP'li Semih Şahin'in yaptığı 2019 yılı Temmuz ayı birleşiminde oybirliği ile kabul edilen önerge İmar Komisyonuna havale edildi.İmar komisyonunun kararının ardından Belediye ait bir tesise Şehit Raşit Aydın'ın isminin verilmesi beklenirken, aradan geçen 2,5 yıllık süreye rağmen şehidin ismi hiçbir tesis, park ya da sokağa verilmedi.ŞEHİDİN VASİYETİNİ DE ARKADAŞI YERİNE GETİRMİŞTİVatani görevini yerine getirirken, Bilecik Şeyh Edebali üniversitesinden yakın arkadaşı İsmail Kılıç'a 'Şehit olursam benim için bir hayır yapar mısınız' diye soran Şehit Raşit Aydın'ın bu vasiyetini de arkadaşı yerine getirmişti. İsmail Kılıç, Şerifpaşa camiinde mevlit okutup ayran pilav dağıtmıştı.